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    Шоу-биз

    На выставке в Лувре «Мону Лизу» покажут в виртуальной реальности

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    На выставке в Лувре «Мону Лизу» покажут в виртуальной реальности

    Ожидается, что этой осенью выставка станет одним из самых громких событий в мире искусства

    Музей Лувр покажет «Мону Лизу» в виртуальной реальности на большой выставке к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Открытие экспозиции состоится 24 октября. Сейчас над проектом под названием «Мона Лиза: за стеклом» работают кураторы выставки вместе со специалистами компании HTC.

    Ежедневно около тысячи людей приходят в Лувр, чтобы увидеть «Мону Лизу». Хрупкое полотно выставлено под защитным стеклом, перед которым обычно собираются толпы туристов. Теперь благодаря технологии виртуальной реальности музей сможет показать самые мелкие детали картины: посетителям будут выдавать гарнитуру, позволяющую «шагнуть» за стекло. Те, кому не удастся посетить выставку, смогут увидеть «Мону Лизу» в виртуальной реальности по подписке на HTC Viveport или другие онлайн-платформы.

    В мае историк искусств, документалист и автор книги «Последний Леонардо» Бен Льюис заявил, что картину «Спаситель мира» не покажут в парижском Лувре на масштабной выставке Леонардо да Винчи в этом году. Об этом Льюис узнал от экспертов Лувра. По словам историка, полотно не будет представлено из-за сомнений специалистов художественного музея в том, что «Спасителя мира» можно приписать исключительно Леонардо да Винчи.

    Джерело: Bird In Flight

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