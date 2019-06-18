На выставке в Лувре «Мону Лизу» покажут в виртуальной реальности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ожидается, что этой осенью выставка станет одним из самых громких событий в мире искусства

Музей Лувр покажет «Мону Лизу» в виртуальной реальности на большой выставке к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Открытие экспозиции состоится 24 октября. Сейчас над проектом под названием «Мона Лиза: за стеклом» работают кураторы выставки вместе со специалистами компании HTC.

Ежедневно около тысячи людей приходят в Лувр, чтобы увидеть «Мону Лизу». Хрупкое полотно выставлено под защитным стеклом, перед которым обычно собираются толпы туристов. Теперь благодаря технологии виртуальной реальности музей сможет показать самые мелкие детали картины: посетителям будут выдавать гарнитуру, позволяющую «шагнуть» за стекло. Те, кому не удастся посетить выставку, смогут увидеть «Мону Лизу» в виртуальной реальности по подписке на HTC Viveport или другие онлайн-платформы.

В мае историк искусств, документалист и автор книги «Последний Леонардо» Бен Льюис заявил, что картину «Спаситель мира» не покажут в парижском Лувре на масштабной выставке Леонардо да Винчи в этом году. Об этом Льюис узнал от экспертов Лувра. По словам историка, полотно не будет представлено из-за сомнений специалистов художественного музея в том, что «Спасителя мира» можно приписать исключительно Леонардо да Винчи.

Джерело: Bird In Flight