Художница создает потрясающие скульптуры, имитирующие подводный мир



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instagram.com/courtneycoral

Художница Кортни Мэттисон создает сложные керамические скульптуры, которые имеют целью привлечь внимание к экологическим проблемам, в частности к изменениям климата. Сейчас она работает над проектом «Наши меняющиеся моря»

Мэттисон воспроизводит целые экосистемы в керамике – красочные кораллы, деликатные актилии, текстурированные морские губки.

Серия работ «Слияние», которая является частью проекта, показывает насколько хрупка красота коралловых рифов из-за экологического поведения человека. Они представлены в вариациях настенной большой спирали, образованной из кораллов.

Внутри скульптуры они цветные и яркие, но дальше они блекнут и становятся белыми. На таком контрасте художница хотела продемонстрировать гибель целых коралловых колоний.

«Кораллы раскручиваются и выцветают, выставляя свои стерильно белые скелеты – в моих работах это призрак того, что может быть потеряно от изменения климата», – объясняет Мэттисон.

Своими работами хочет повысить осведомленность общественности и политических деятелей о том, что происходит с океаном и его жителями в результате климатических изменений.

Мэттисон убеждена, что искусство способно поднять со дна океана его красоту и предупредить об опасности ее исчезновения.

Работы художницы являются частью постоянных экспозиций в Управлении искусства Государственного департамента США при посольствах и Океанографическом центре Нового Юго-Восточного университета.

Кроме того, скульптуры Мэттисон выставлялись в штаб-квартире Министерства торговли США, Американской ассоциации развития науки и Виргинском музее современного искусства.

Джерело: 24tv.ua