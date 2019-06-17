  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Художница создает потрясающие скульптуры, имитирующие подводный мир

    • Розсилка
    Художница создает потрясающие скульптуры, имитирующие подводный мир
    instagram.com/courtneycoral

    Художница Кортни Мэттисон создает сложные керамические скульптуры, которые имеют целью привлечь внимание к экологическим проблемам, в частности к изменениям климата. Сейчас она работает над проектом «Наши меняющиеся моря»

    Мэттисон воспроизводит целые экосистемы в керамике – красочные кораллы, деликатные актилии, текстурированные морские губки.

    Серия работ «Слияние», которая является частью проекта, показывает насколько хрупка красота коралловых рифов из-за экологического поведения человека. Они представлены в вариациях настенной большой спирали, образованной из кораллов.

    Внутри скульптуры они цветные и яркие, но дальше они блекнут и становятся белыми. На таком контрасте художница хотела продемонстрировать гибель целых коралловых колоний.

    «Кораллы раскручиваются и выцветают, выставляя свои стерильно белые скелеты – в моих работах это призрак того, что может быть потеряно от изменения климата», – объясняет Мэттисон.

    Своими работами хочет повысить осведомленность общественности и политических деятелей о том, что происходит с океаном и его жителями в результате климатических изменений.

    Мэттисон убеждена, что искусство способно поднять со дна океана его красоту и предупредить об опасности ее исчезновения. 

    Работы художницы являются частью постоянных экспозиций в Управлении искусства Государственного департамента США при посольствах и Океанографическом центре Нового Юго-Восточного университета.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral
    instagram.com/courtneycoral

    Кроме того, скульптуры Мэттисон выставлялись в штаб-квартире Министерства торговли США, Американской ассоциации развития науки и Виргинском музее современного искусства.

    Джерело: 24tv.ua

    Читайте також
    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ