Настя Каменских в кружевном топе без белья устроила тропическую фотосессию



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

32-летняя Настя Каменских отдыхает в Мексике вместе с Потапом

Секс-звезда украинского шоу-бизнеса Настя Каменских продолжает делится эффектными кадрами с жаркого курорта. Звезда опубликовала в Инстаграме серию «горячих» снимков. В шелковом топе без белья супруга Потапа позировала среди тропических растений.

«Мексиканска», «тропики», «чика», - такими «говорящими» хэштегами Каменских назвала свои фото в Instagram.

Недавно Настя Каменских в бикини приняла соблазнительную позу на берегу океана и в бикини сексуально станцевала на пляже.

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