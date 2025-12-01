Головна Світ Політика
«Покваптесь»: Туск звернувся до Німеччини із вимогою пришвидшити компенсації польським жертвам нацизму

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Покваптесь»: Туск звернувся до Німеччини із вимогою пришвидшити компенсації польським жертвам нацизму
Туск вимагає від Німеччини швидкого рішення щодо компенсацій полякам
фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прем’єр Польщі закликав Берлін швидко ухвалити рішення щодо виплат живим постраждалим від нацистської окупації

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок звернувся до Німеччини з вимогою прискорити виплату компенсацій громадянам Польщі, які постраждали під час Другої світової війни. Про це повідомляє RMF FM.

У межах польсько-німецьких міжурядових консультацій Туск наголосив, що Берлін має якнайшвидше ухвалити рішення про компенсації ще живим постраждалим від дій нацистської Німеччини.

«Якщо ми не отримаємо швидкої та однозначної заяви Німеччини щодо виплати компенсацій живим польським жертвам Другої світової війни, я розгляну рішення про задоволення цієї потреби Польщею», – сказав прем’єр.

За його словами, кілька років тому кількість постраждалих оцінювали приблизно у 60 тисяч, нині – близько 50 тисяч. Туск підкреслив, що час для рішучих дій обмежений, і звернувся до німецької сторони: «Покваптесь, якщо ви дійсно хочете зробити цей жест».

Нагадаємо, що Україна може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща ухвалить законопроєкт, який прирівнює діяльність ОУН та УПА до нацизму та комунізму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в інтервʼю Tvn24. Дипломати наголосив, що термін «бандерівець» поширений у Польщі, але «не має обґрунтування ні в українській, ні у світовій історіографії». 

Теги: Польща міністр Друга світова війна Україна Дональд Туск Берлін законопроєкт

