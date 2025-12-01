«Покваптесь»: Туск звернувся до Німеччини із вимогою пришвидшити компенсації польським жертвам нацизму

Прем’єр Польщі закликав Берлін швидко ухвалити рішення щодо виплат живим постраждалим від нацистської окупації

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок звернувся до Німеччини з вимогою прискорити виплату компенсацій громадянам Польщі, які постраждали під час Другої світової війни. Про це повідомляє RMF FM.

У межах польсько-німецьких міжурядових консультацій Туск наголосив, що Берлін має якнайшвидше ухвалити рішення про компенсації ще живим постраждалим від дій нацистської Німеччини.

«Якщо ми не отримаємо швидкої та однозначної заяви Німеччини щодо виплати компенсацій живим польським жертвам Другої світової війни, я розгляну рішення про задоволення цієї потреби Польщею», – сказав прем’єр.

За його словами, кілька років тому кількість постраждалих оцінювали приблизно у 60 тисяч, нині – близько 50 тисяч. Туск підкреслив, що час для рішучих дій обмежений, і звернувся до німецької сторони: «Покваптесь, якщо ви дійсно хочете зробити цей жест».

