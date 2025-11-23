Кіпр: невідомі намагалися викрасти ексміністра енергетики України, підозрюваного у «вугільній справі»

У листопаді 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину за сприяння терористичній групі чи терористичній організації

Демчишини перебуває у міжнародному розшуку

На Кіпрі поліція опрацьовує справу щодо спроби насильницького викрадення громадянина України, який у минулому обіймав високу державну посаду. Про це повідомили місцеві медіа Cyprus Times та радіостанція PIK, передає «Главком».

Інцидент стався ввечері 20 листопада в місті Ларнака. За інформацією правоохоронців, троє невідомих у медичних масках напали на 51-річного чоловіка та намагалися затягнути його до фургона.

Cyprus Times із посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про колишнього міністра енергетики України Володимира Демчишина, який очолював відомство у 2014-2016 роках. Він перебуває у міжнародному розшуку, що раніше підтверджувало Державне бюро розслідувань.

За словами потерпілого, підозри виникли, коли він, перебуваючи вдома у компанії 36-річної жінки та 72-річного чоловіка, помітив припаркований неподалік підозрілий автомобіль. Разом із літнім гостем він наблизився до авто – у цей момент на них і напали.

Потерпілим вдалося відбитися, а нападники втекли, залишивши транспортний засіб на місці. Під час огляду машини поліція виявила перероблені номерні знаки, пістолет із порожнім магазином та інші речові докази.

Правоохоронці встановлюють особи нападників та перевіряють можливі мотиви злочину. Розслідування триває.

За даними бази МВС, наразі Володимир Демчишин перебуває у розшуку.

Згідно з останньою поданою електронною декларацією за 2019 рік, сім’я Демчишиних володіла квартирою площею 46,1 кв. м у Києві, житловим будинком площею 389,6 кв. м під Києвом, двома земельними ділянками загальною площею 0,1 га.

У 2019 році сукупний дохід колишнього міністра Володимира Демчишина склав 36 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у листопаді 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину за сприяння терористичній групі чи терористичній організації. Окрім Демчишина, підозри в одному і тому ж кримінальному провадженні отримали п’ятий президент Петро Порошенко, екснардеп від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра. Усі вони, за версією слідства, організували купівлю вугілля на державних шахтах Донецької і Луганської областях, у той час, коли ці підприємства фактично перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

У «вугільну» справу експрезидента Порошенка начебто залучив Віктор Медведчук восени 2014 року. Кум Путіна допомагав Кремлю відновити постачання вугілля з захопленого Донбасу на українські території. Також Медведчук втягнув у схему бізнесмена і радника колишніх міністрів енергетики часів Януковича Сергія Кузяру.

Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості – Володимира Демчишина замість Юрія Продана.

Крім цього, п’ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оброни 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської республіки в Україну. Після цього поставки імпортного палива припинилися, а міністр Демчишин взявся за відновлення поставок вугілля з держпідприємств «Луганськвугілля» та «Шахта імені Кисельова», які діяли на окупованих територіях.

Слідство вважає, що саме Кузяра, який координував свої дії з Медведчуком і терористами, контролював поставки з окупованих територій Донбасу до українських теплових електростанцій. Загалом, Україна заплатила на рахунки «Луганськвугілля» та «Шахти імені Кисельова» 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою, стверджують правоохоронці.

Підсумовуючи все це, слідство дійшло висновків: Порошенко, Медведчук, Демчишин і Кузяра та інші невстановлені слідством особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР»…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Станом 2025 рік, із чотирьох топпідозрюваних статус обвинуваченого отримав лише Віктор Медведчук. Його справу з 2022 року заочно слухає Личаківський районний суд Львова. Кум Путіна обвинувачується у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Найближче судове засідання у справі Медведчука відбудеться 21 січня.