Окупанти стратили двох українських захисників та отримали страшне покарання

На страту українських воїнів відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець

Російські окупанти розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя Запорізької області. Як інформує «Главком», про це повідомили військово-аналітичний проєкт DeepState та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Як пояснив проєкт, інфільтрація росіян набуває нових масштабів і перебування у 5 км від переднього краю «ніяк не убезпечує від зустрічі з піхотою противника». «Особливо коли фронт в одному боці, а виродки зайшли зі спини», – додали в DeepState.

Увага! Відео містить чутливі кадри!

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

DeepState стверджує, що вже за 20 хвилин цих окупантів вдалося атакувати FPV-дроном, вони загинули.

Лубінець наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Він вже скерував офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

Раніше за доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції довічний термін ув’язнення отримав окупант, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку.

До слова, в Україні двох російських солдатів заочно засудили до дванадцяти років ув'язнення за вчинення воєнних злочинів під час окупації Київщини у травні 2022 року. Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ.