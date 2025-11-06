Головна Скотч Життя
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька заручилися

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дмитро Кулеба повідомив, що освідчився Світлані Павелецькій
фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба зробив пропозицію руки і серця Світлані Павелецькій

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та підприємиця Світлана Павелецька оголосили про заручини. Про це Кулеба розповів у своєму новому інтерв’ю у рубриці «55 за 5» в межах програми «Ранок у великому місті» на ICTV2.

«Я давав інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я освідчився Світлані», – сказав Кулеба.

Раніше політик неодноразово зізнавався, що ставився до шлюбу скептично, але з часом змінив свою думку. «Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про шлюб. Ми навіть про це говорили. Світлано, я знаю твої бажання», – поділився він.

Для обох це буде другий шлюб. Дмитро Кулеба раніше був одружений із депутаткою Київради Євгенією Кулебою, з якою виховує двох дітей – сина Єгора та доньку Любу. Світлана Павелецька також була у шлюбі з бізнесменом Валерієм Павелецьким, від якого має сина Олександра.

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше прокоментував розлучення та стосунки з ексдружиною, депутаткою Київради Євгенією Кулебою. Кулеба зауважив, що наразі спілкується з ексдружиною: «Ставлюся до неї з повагою, бо вона – мама моїх дітей. Ми разом прожили багато років. 

Раніше ексміністр Дмитро Кулеба в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай розповів, що наразі проживає у квартирі своєї дівчини Світлани Павелецької. Однак, мріє відремонтувати хату в селі на Полтавщині та жити там.

Також українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розповіла, що їхнє знайомство відбулося понад 20 років тому. Однак, тоді все обмежилося лише спілкуванням. 

