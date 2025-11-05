США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»

Більше 100 тисяч людей залишилися без даху, а інфраструктура була серйозно пошкоджена

Сполучені Штати оголосили про надання $24 млн екстреної допомоги Ямайці, Гаїті, Багамам і Кубі після того, як ураган «Мелісса» п'ятої категорії завдав масштабних руйнувань у цих країнах минулого тижня. Цей ураган став найбільшим стихійним лихом у регіоні за останній час і забрав життя щонайменше 50 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Державний департамент США направив команди для оцінки гуманітарних потреб і координації допомоги. Згідно з офіційною заявою, $12 млн будуть виділені Ямайці, $8,5 млн – Гаїті, $500 тис. – Багамським островам. Очікується, що додаткові пакети допомоги будуть оголошені найближчими днями, зокрема для Ямайки та Гаїті.

Окремо $3 млн будуть спрямовані на допомогу Кубі через Католицьку церкву після того, як державний секретар Марко Рубіо заявив про гуманітарну потребу на острові.

Державний департамент продовжує працювати з міжнародними партнерами для надання допомоги в постраждалих районах Карибського басейну.

Нагадаємо, ураган «Мелісса» сформувався в середині жовтня 2025 року біля західного узбережжя Африки і швидко посилився до шторму п'ятої категорії. Наприкінці жовтня він обрушився на Карибський басейн, зокрема на Ямайку, Гаїті, Багами та Кубу, викликавши масштабні руйнування. Ураган забрав життя щонайменше 50 людей, спричинивши серйозні повені та зсуви. Більше 100 тисяч людей залишилися без даху, а інфраструктура була серйозно пошкоджена.

Вітри швидкістю до 295 км/год і проливні дощі завдали величезних збитків. «Мелісса» стала найсильнішим ураганом у регіоні за останні роки, і деякі з постраждалих країн, зокрема Ямайка, вже отримали допомогу від США та інших міжнародних партнерів. Кліматологи зазначають, що подібні штормів через глобальне потепління стають дедалі більш інтенсивними.