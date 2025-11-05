Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»
Більше 100 тисяч людей залишилися без даху, а інфраструктура була серйозно пошкоджена
фото: Reuters

Ураган забрав життя щонайменше 50 людей, спричинивши серйозні повені та зсуви

Сполучені Штати оголосили про надання $24 млн екстреної допомоги Ямайці, Гаїті, Багамам і Кубі після того, як ураган «Мелісса» п'ятої категорії завдав масштабних руйнувань у цих країнах минулого тижня. Цей ураган став найбільшим стихійним лихом у регіоні за останній час і забрав життя щонайменше 50 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Державний департамент США направив команди для оцінки гуманітарних потреб і координації допомоги. Згідно з офіційною заявою, $12 млн будуть виділені Ямайці, $8,5 млн –  Гаїті, $500 тис. – Багамським островам. Очікується, що додаткові пакети допомоги будуть оголошені найближчими днями, зокрема для Ямайки та Гаїті.

Окремо $3 млн будуть спрямовані на допомогу Кубі через Католицьку церкву після того, як державний секретар Марко Рубіо заявив про гуманітарну потребу на острові. 

Державний департамент продовжує працювати з міжнародними партнерами для надання допомоги в постраждалих районах Карибського басейну.

Нагадаємо, ураган «Мелісса» сформувався в середині жовтня 2025 року біля західного узбережжя Африки і швидко посилився до шторму п'ятої категорії. Наприкінці жовтня він обрушився на Карибський басейн, зокрема на Ямайку, Гаїті, Багами та Кубу, викликавши масштабні руйнування. Ураган забрав життя щонайменше 50 людей, спричинивши серйозні повені та зсуви. Більше 100 тисяч людей залишилися без даху, а інфраструктура була серйозно пошкоджена.

Вітри швидкістю до 295 км/год і проливні дощі завдали величезних збитків. «Мелісса» стала найсильнішим ураганом у регіоні за останні роки, і деякі з постраждалих країн, зокрема Ямайка, вже отримали допомогу від США та інших міжнародних партнерів. Кліматологи зазначають, що подібні штормів через глобальне потепління стають дедалі більш інтенсивними.

Читайте також:

Теги: Гаїті ураган Ямайка США гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні
Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні
3 листопада, 01:59
Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Берлін не зовсім розуміє слів Дональда Трампа щодо ядерних випробувань
Ядерні випробування. Німеччина звернулася із закликом до США та Росії
31 жовтня, 11:47
Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
29 жовтня, 17:57
Шоїнка зауважив, що у нього більше немає американської грін-карти
США анулювали візу Нобелівському лауреатові з Нігерії, який критикував Трампа
29 жовтня, 11:45
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
27 жовтня, 09:47
Зеленський детально розповів про три ймовірні проєкти із США
Американці рятуватимуть українську енергетику? Зеленський назвав ймовірні спільні проєкти
20 жовтня, 12:00
Діти проявляють неабияку креативність і використовують Google Docs для спілкування
Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах
10 жовтня, 14:04
Ракета Tomahawk
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
8 жовтня, 04:56
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що угода між Ізраїлем і рухом ХАМАС про звільнення заручників та припинення бойових дій може бути близькою
Глава МЗС Ізраїлю: Я не довіряю ХАМАС, я довіряю Трампу
6 жовтня, 03:42

Соціум

США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»
США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»
У США розбився вантажний літак
У США розбився вантажний літак
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей
Атаки на «Північний потік»: Лубінець взяв під контроль ситуацію з голодуванням українця в Італії
Атаки на «Північний потік»: Лубінець взяв під контроль ситуацію з голодуванням українця в Італії
Вантажівка врізалася в автобус на півдні Індії: щонайменше 20 загиблих
Вантажівка врізалася в автобус на півдні Індії: щонайменше 20 загиблих
США пропонують ООН створити стабілізаційні сили в Газі на два роки
США пропонують ООН створити стабілізаційні сили в Газі на два роки

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua