Трамп спростував чутки про намір назвати нову бальну залу у Білому домі своїм ім’ям

Трамп: Я не маю наміру називати її своїм ім’ям – це було фейковими новинами

Дональд Трамп зазначив, що, ймовірно, бальну залу назвуть Президентською

Президент США Дональд Трамп спростував чутки про те, що нову бальну залу у Білому домі назвуть на його честь. Як повідомляє «Главком», американський лідер заявив про це перед вильотом до Малайзії.

«Це прекрасна кімната, велика кімната. Я не маю наміру називати її своїм ім’ям – це було фейковими новинами. Мабуть, назвемо її Президентською бальною залою або чимось подібним. Ми ще не думали про назву», –зазначив Трамп.

Нова бальна зала зводиться на місці знесеного Східного крила Білого дому.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною.

Будівництво нової зали оцінюють у $300 млн. Хоча Трамп публічно ще не оголошував назву, він відомий своєю звичкою присвоювати власне ім’я більшості будівельних проєктів, тож цей випадок, ймовірно, не стане винятком.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн доларів на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

Під час спілкування з журналістами Трамп уточнив, що всі кошти надходять у вигляді пожертв або власних інвестицій. «Ми зібрали всю суму. Вартість проєкту становитиме приблизно $300 млн. Його розширили і зробили абсолютно… Я думаю, це буде найкрасивіший бальний зал у світі», – сказав президент.

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.

Спочатку будівництво оцінювалося у $200 млн, однак пізніше ця сума зросла до близько $300 млн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про початок будівництва великої та розкішної бальної зали на території Білого дому, яка буде повністю відокремлена від основної будівлі.

Східне крило Білого дому проходить повну модернізацію в рамках цього проєкту, який, за словами Трампа, стане найбільш вражаючим оновленням у його історії.