Зустріч Зеленського та Трампа завершилася

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зустріч Зеленського та Трампа завершилася
Трамп та Зеленський розмовляли більше двох годин
фото: Getty Images

Зустріч Зеленського та Трампа тривала довше, ніж мала бути 

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Білому домі завершилася, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що зустріч Трампа та Зеленського за закритими дверима тривала дві години – це довше, ніж планувалося. Очікується, що незабаром український президент проведе пресконференцію. 

Крім того, після зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський проводить групову телефонну розмову із лідерами країн Євросоюзу. Як повідомляє «Суспільне», розмова триває у ці хвилини, проте повний склад учасників поки що невідомий.

Як відомо, Дональд Трамп вирушив до Палм-Біч, Флорида, для відпочинку в резиденції Mar-a-Lago. Президент США після зустрічі із Зеленським не зупинився, щоб поговорити з журналістами та відповісти на запитання.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

До слова, Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що «Джавеліни», передані Сполученими Штатами, стали ключовим фактором у зупиненні російського наступу на Київ у перші дні війни. 

«Російські сили намагалися взяти Київ, але їх зупинили «Джавеліни» , які я передав Україні», – сказав Трамп. Він також повторив раніше озвучену ним версію про те, що російський генерал повів війська через багнюку, де танки загрузли, і українські війська їх розстріляли.

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
