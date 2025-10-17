Зеленський повідомив, що про далекобійні ракети з Трампом поки не говоритимуть

Володимир Зеленський зазначив, що Україна працюватиме над логістикою майбутніх поставок озброєнь і збільшенням виробництва

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності», передає «Главком».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

«Ми також говорили про (ракети великої дальності), звичайно. І я не хочу робити заяв з цього приводу. Ми вирішили, що не будемо говорити про це, тому що... Сполучені Штати не хочуть ескалації тощо».

Зеленського запитали, чи вірить він у здатність Трампа тиснути на Путіна. Він відповів: «Ми розуміємо всі сигнали від росіян, вони не нові, але ми розраховуємо на президента (Трампа – «Главком») на його тиск на Путіна, щоб зупинити цю війну».

Крім того, президент зазначив, що сторони разом із іншими країнами працюватимуть над логістикою майбутніх поставок озброєнь і збільшенням виробництва.

«Ми вирішили більше працювати з виробництвом», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Білому домі завершилася.

Зазначається, що зустріч Трампа та Зеленського за закритими дверима тривала дві години – це довше, ніж планувалося. Очікується, що незабаром український президент проведе пресконференцію.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.