Сын-трансгендер Шарлиз Терон появился на улице в образе Ким Кардашьян



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Шарлиз Терон

Наследник 44-летней актрисы снова попал в объективы папарацци в неожиданном образе

Семилетний сын Шарлиз Терон предпочитает наряды, которые носят девочки. На этот раз мальчик отказался от юбок и платьев. Сын знаменитой блондинки предпочел стиль Ким Кардашьян. Мальчик оделся в стиле casual: базовую футболку и велосипедки он дополнил массивными белыми кроссовками.

Шарлиз Терон часто осуждают за внешний вид ее сына, но актриса не обращает внимания на критику. Она даже обращается к сыну как к девочке. Недавно папарацци засняли семейство по дороге на урок музыки: Джексон был в юбке.

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