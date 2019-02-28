Британский Netflix вырезал трагический финал мелодрамы «Дневник памяти»



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Кадр из фильма «Дневник памяти» lisa.ru

Этот факт очень расстроил поклонников

Пользователи британского Netflix обратили внимание, что картина «Дневник памяти» по мотивам одноименного романа Николаса Спаркса лишилась своего душераздирающего финала.

Фильм 2004 года рассказывает историю любви представителей разного социального класса Ноа (Райан Гослинг) и Элли (Рейчел Макадамс). Повествование ведётся от лица пожилого Ноа, который рассказывает Элли, страдающей от болезни Альцгеймера, историю их любви.

В финале, который оказался недоступен в Британии, пожилые возлюбленные обнимаются и умирают вместе. Без такой трагичной концовки фильм, по мнению подписчиков Netflix, потерял самое главное — способнось разбить зрительское сердце. Сервис завалили жалобами в Twitter.

Автор оригинального романа Николас Спаркс заявил, что ему нравится фильм и он удивлён так же, как и все остальные. Писатель сказал, что ничего об этом не знал и узнал одновременно со всеми.

В аккаунте Netflix UK & Ireland в Twitter появилось пояснение:

«Вещи, которые вы должны знать:

мы не монтировали «Дневник памяти»

существует альтернативная версия и именно её нам предоставили

мы разберемся в ситуации

видимо, у некоторых фильмов бывают разные версии монтажа», - написано в сообщении.

Позже там добавили, что загрузили «правильную» версию фильма и оригинальная концовка восстановлена.

Стоит отметить, что роман «Дневник памяти» был опубликован в 1996 году. По словам автора, на написание романа его вдохновила история жизни бабушки и дедушки его жены, которые были женаты более 60 лет.

Джерело: Киноафиша