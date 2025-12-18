Головна Скотч Шоу-біз
«Не можу дивитися на фальш». Артист Борута звинуватив зірок у піарі на смерті Степана Гіги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Степан Гіга помер 12 грудня
фото з відкритих джерел

Борута: 15 грудня відбулася направду дуже сумна історична подія в українському пісенному мистецтві, поховання легендарного співака народного артиста України Степана Гіги

Народний артист України Ярослав Борута звинуватив українських зірок у піарі на смерті легендарного співака Степана Гіги. Про це він написав у своєму дописі на Facebook, передає «Главком».

«Більше не можу дивитися на цей фальш, який заполонив інтернет! 15 грудня відбулася направду дуже сумна історична подія в українському пісенному мистецтві, поховання легендарного співака народного артиста України Степана Гіги! Хтось зміг із творчих побратимів приїхати попрощатися, а хтось ні, бо були на то певні причини. Все пройшло би непомітно якби якраз ті, хто не приїхав до Львова не почали із Степаном викладати давні фото і під ними виписувати всякі нісенітниці та робити собі піар на горі його родини», – написав артист.

«Не можу дивитися на фальш». Артист Борута звинуватив зірок у піарі на смерті Степана Гіги фото 1

Борута підкреслив, що особливо це стосується столичних зірок. «При житті ви всі ігнорували Степана ніколи його не запрошували у ваші «тусовки». Але він не проживаючи в Києві всіх вас разом взятих своєю мегапопулярністю поклав на лопатки і ви ніяк не змогли з цим змиритися. Ота чорна заздрість закрила всім вам очі. Я не вірю що ви всі такі були зайняті і не знайшли часу приїхати попрощатися», – наголосив він.

Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. На сумну звістку відреагували друзі та колеги Степана Петровича. «Главком» зібрав спогади митців про народного артиста України, чиї пісні об'єднували націю. 

14 грудня ввечері у Гарнізонному храмі відбулося прощання з народним артистом, а 15 грудня у тому ж храмі – чин похорону. Як оцінили поліцейські на прохання «Главкому» на парастас прийшло близько пів тисячі людей, і ще близько тисячі – на похорон.

Теги: Степан Гіга

