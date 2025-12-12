Помер Степан Гіга – ЗМІ

Нещодавно Степан Гіга потрапив у лікарню, де йому провели термінову операцію

Раніше повідомлялося, що артист перебуває у важкому стані

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zaxid.net.

Як зазначають журналісти, Степан Гіга помер у реанімації Першого медичного об'єднання міста Львова.

Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного. Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».

За заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга у 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького І ступеня, у листопаді 2005 – отримав срібний орден Андрея Первозванного ІІ ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006-го, йому вручили золотий орден Андрея Первозванного І ступеня.

Нагадаємо, що народний артист України Степан Гіга переніс термінове оперативне втручання. Найближчі заплановані концерти співака скасовано. Зазначалося, що стан артиста важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу і потребує часу для відновлення та реабілітації.

Піар-менеджерка Ірена просила утриматися від поширення інформації про ампутацію ноги. Вона відмовилася надавати деталі про стан його здоров’я, зазначивши: «На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам».

Раніше Степан Гіга оголосив про концерт у Палаці спорту. Він мав відбутися 29 листопада о 18:00.