Візит Зеленського до Купʼянська, смерть Степана Гіги. Головне за 12 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: Офіс президента

Президент України приїхав у Купʼянськ на тлі російських заяв про нібито окупацію міста

Візит Зеленського до Купʼянська, смерть Степана Гіги, удар по порту Чорноморськ. «Главком» склав добірку новин 12 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Зеленського до Купʼянська

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Купʼянськ. Глава держави наголосив, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

У місті президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся з воїнами та привітав їх із Днем Сухопутних військ. На передовому командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого глава держави заслухав доповідь командира Анатолія Лисецького щодо оперативної обстановки у смузі відповідальності бригади, а також спільних із суміжними підрозділами дій щодо виконання завдань з оборони, зокрема лівого берега Купʼянська.

Окремо йшлося про невдалі спроби росіян закріпитися в цій частині міста. За словами підполковника, російське командування на місці дає неправдиву інформацію щодо реального контролю над Куп’янськом – не лише військово-політичному керівництву Росії, а й солдатам, яких посилають на штурми наосліп.

Водночас візит президента України до Куп'янська став для російських пропагандистів справжнім шоком і викликав хвилю обурення. Через світлини та відео українського лідера з Куп'янська, який російська пропаганда щодня «захоплює», у так званих російських воєнкорів сталася істерика. Зокрема, вони тепер намагаються вигадати, що це «монтаж», «постановка» або ж «небезпечна провокація».

Смерть Степана Гіги

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга. Серед його найвідоміших пісень: «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».

Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного.

За заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга у 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького І ступеня, у листопаді 2005 – отримав срібний орден Андрея Первозванного ІІ ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006-го, йому вручили золотий орден Андрея Первозванного І ступеня.

Удар по порту Чорноморськ

Російські загарбники атакували цивільне судно в порту Чорноморськ. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав жодного воєнного сенсу. «Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні», – пояснив він.

Зеленський зазначив, що Російська Федерація продовжує затягувати війну проти України, використовуючи балістичні ракети для ураження цивільних цілей. За його словами, триває робота, аби у Москві перестало домінувати бажання воювати.

Таїланд і Камбоджа погодилися припинити бойові дії

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада Таїланду і Камбоджі погодилася припинити бойові дії. «Сьогодні вранці я провів дуже хорошу бесіду з прем'єр-міністром Таїланду Анутіном Чарнвіракулом і прем'єр-міністром Камбоджі Хун Манетом з приводу дуже сумного відновлення їхньої тривалої війни. Вони погодилися припинити всі бойові дії з сьогоднішнього вечора і повернутися до первісної мирної угоди, укладеної мною, ними і прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом», – написав він.

Як стверджує президент США, бомба, яка вбила і поранила численних тайських солдатів, є «нещасним випадком». «Обидві країни готові до миру і продовження торгівлі зі США. Для мене велика честь працювати з Анутіном і Хуном над врегулюванням ситуації, яка могла б перерости у велику війну між двома в іншому чудовими і процвітаючими країнами! Я також хотів би подякувати прем'єр-міністру Малайзії Анвару Ібрагіму за його допомогу в цій дуже важливій справі», – зазначив президент США.

СБУ повторно атакувала нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Крім того, було уражено іншу платформу – ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії «Лукойл-Нижневолжскнєфть» і працюють у Каспійському морі.

За попередньою інформацією, безпілотники пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

