Прощання із Степаном Гігою. Фоторепортаж зі Львова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У храмі і біля нього зібралося багато шанувальників талановитого співака
фото: glavcom.ua

Народний артист України Степан Гіга заповів бути похованим на Личаківському кладовищі у Львові

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові триває прощання з народним артистом України, легендарним співаком Степаном Гігою. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Львів прощається зі Степаном Гігою
фото: glavcom.ua

Провести артиста в останню путь прийшли його рідні, друзі, шанувальники, а також сотні містян. Домовину з тілом співака було доправлено до храму вчора ввечері.

Червоні троянди від театру «Берегиня»
фото: glavcom.ua
Прощання з народним артистом
фото: glavcom.ua

За інформацією правоохоронців, наданою «Главкому», лише сьогодні попрощатися зі Степаном Гігою прийшло близько 500–700 людей. Ще приблизно 500 шанувальників приходили до храму вчора ввечері, коли домовину доставили до місця відспівування.

У храмі і біля нього зібралося багато шанувальників талановитого співака
фото: glavcom.ua

Сотні людей зібралися як усередині храму, так і біля будівлі, щоб віддати шану артисту, чия творчість викликала захоплення та прославляла Україну.

Очікується, що після чину похорону у Гарнізонному храмі орієнтовно о 15:00 почнеться загальноміське прощання на площі Ринок.

Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання.

Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. Артисту зробили термінову операцію, але через ускладнення він перебував у реанімації.

На сумну звістку вже відреагували друзі та колеги Степана Петровича. «Главком» зібрав спогади митців про народного артиста України, чиї пісні об'єднували націю. 

Теги: народний артист співак Степан Гіга похорон Львів

