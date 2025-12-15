Прощання із Степаном Гігою. Фоторепортаж зі Львова
Народний артист України Степан Гіга заповів бути похованим на Личаківському кладовищі у Львові
У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові триває прощання з народним артистом України, легендарним співаком Степаном Гігою. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Провести артиста в останню путь прийшли його рідні, друзі, шанувальники, а також сотні містян. Домовину з тілом співака було доправлено до храму вчора ввечері.
За інформацією правоохоронців, наданою «Главкому», лише сьогодні попрощатися зі Степаном Гігою прийшло близько 500–700 людей. Ще приблизно 500 шанувальників приходили до храму вчора ввечері, коли домовину доставили до місця відспівування.
Сотні людей зібралися як усередині храму, так і біля будівлі, щоб віддати шану артисту, чия творчість викликала захоплення та прославляла Україну.
Очікується, що після чину похорону у Гарнізонному храмі орієнтовно о 15:00 почнеться загальноміське прощання на площі Ринок.
Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання.
Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. Артисту зробили термінову операцію, але через ускладнення він перебував у реанімації.
На сумну звістку вже відреагували друзі та колеги Степана Петровича. «Главком» зібрав спогади митців про народного артиста України, чиї пісні об'єднували націю.
