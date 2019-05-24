Шелка, бисер, вышивка и знаменитый узор «пейсли»: как создавались костюмы для фильма «Аладдин»



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Художником по костюмам фильма «Аладдин» стал Майкл Уилкинсон

Подготовка к съемкам началась задолго до работы на площадке. Уилкинсон и его команда изначально определили, от чего будут отталкиваться: это, в первую очередь, этническое происхождение героев и регион, где они живут или откуда родом. Поскольку действие происходит на Востоке в вымышленном городе Аграба, то главными источниками вдохновения для художника стали Африка, Ближний Восток, Турция и Пакистан.

Большинство женщин Аграбы носят традиционную арабаскую одежду: это платья и накидки с крупными цветочными принтами. Но только не принцесса Жасмин – у ключевого женского персонажа совсем другой образ. Гардероб Жасмин во многом вдохновлен южноазиатскими мотивами (шелка, узор "пейсли", бисер и вышивка) - это сделано, чтоб почтить память ее матери, переехавшей в Аграбу из соседнего индийского королевства Шехрабад. Для актрисы Наоми Скотт, которая играет Жасмин, это важно – она родилась в Лондоне в семье выходцев из Индии.

Уилкинсон разработал девять нарядов для принцессы. Их обьединяют фантастически яркие цвета – чтобы показать индивидуальность девушки и страсть к жизни. «У нее столько красивых нарядов, но все, чего она действительно хочет, — выйти из дворца, вырваться из золотой клетки и посмотреть на людей», – объясняет Наоми Скотт. «Роскошные платья – не совсем то, чего она хочет, и это не совсем отражение ее индивидуальности. У нее есть свои обязанности, которые она должна выполнять, и наряды, которые ей положено надевать, потому что она принцесса, но когда она выходит на рынок или гуляет с Аладдином, то носит брюки или шаровары».

Самый яркий ансамбль Жасмин – оранжевое платье с вышитой вуалью и прозрачными рукавами, которое она носит, чтобы приветствовать принца Али во дворце. «Этот наряд в индийском стиле, но в нем есть и элемент арабской одежды – лиф с высоким жилетом и драгоценным декором», – говорит Уилкинсон.

В сцене знакомства с принцем Андерсом во дворце Жасмин одета в пурпурное платье без рукавов с бирюзовыми вставками, которое украшает 10-футовый шлейф, что говорит о формальности обстановки. Спереди юбка расшита роскошными монетами и сверкающими драгоценными камнями и надета поверх бирюзовых шелковых брюк, что придает ей современный вид.

Разработка внешнего вида Джинна, которого играет Уилл Смит, была непростой задачей для Уилкинсона. Поскольку сам персонаж во многом рисованный, вдохновением для художника был сам актер Уилл Смит. «С Уиллом было так весело работать; он смелый и может справиться с чем угодно», - говорит Уилкинсон. «Мы решили, что его персонаж будет переменчивым: каждый раз, когда вы его видите, он меняется и, соответственно, меняется его наряд». Уилкинсон поиграл с разными стилями, прежде чем придумал костюм Джинна: по сути, это сотни метров синих тканей, скомпонованных в один костюм.

Джерело: vogue.ua