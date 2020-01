Netflix опубликовал полный список кинопремьер 2020 года



Среди новинок – фильмы Дэвида Финчера, Спайка Ли и Райана Мерфи

В списке новых картин есть как минимум один новый претендент на премию «Оскар»

Netflix опубликовал список полнометражных фильмов, премьера которых запланирована на 2020 год. Этот перечень наверняка не финальная версия, скорее всего, он будет увеличиваться по мере того как компания будет покупать контент на кинофестивалях, утверждает IndieWire.

2019 стал самым прибыльным годом в истории Netflix в том числе благодаря «Ирландцу» Мартина Скорсезе и «Брачной истории» Ноа Баумбака, которые претендуют на премию «Оскар». На следующий год у компании тоже амбициозные планы.

Вот что ожидается на Netflix в 2020 году:

1. «Манк» Дэвида Финчера с Гэри Олдманом в главной роли. Режиссер впервые после работы над «Исчезнувшей» (2014) снимет полный метр. Ожидается, что «Манк» станет одним из главных претендентов на «Оскар».

2. Da 5 Bloods Спайка Ли с Чедвиком Боузманом («Черная пантера»). По сюжету ветераны войны во Вьетнаме возвращаются в страну, чтобы найти останки лидера своего отряда и спрятанное сокровище. Это первая картина Спайка Ли после оскароносного фильма «Черный клановец».

3. «Ребекка» Бена Уитли. Это новая киноадаптация одноименного готического романа Дафны Дюморье. В 1940 году по этой книге снял фильм Альфред Хичкок, теперь же за экранизацию взялся Бен Уитли. Сюжет рассказывает о молодой женщине, которая недавно вышла замуж. После свадьбы ей пришлось столкнуться с призраком покойной супруги ее мужа.

4. «Старая гвардия» (The Old Guard) c Шарлиз Терон и Кики Лэйн. Фильм о группе бессмертных воинах из разных эпох, основанный на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза.

5. «Мисс Американа» — документальный фильм о самой популярной американской певице Тейлор Свифт.