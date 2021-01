Netflix показал первые кадры новой комедии с участием Ди Каприо

Студия Netflix опубликовала первый короткий ролик с кадрами предстоящей комедии «Не смотри вверх». Напомним, у этого фильма звездный актерский состав: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэттью Перри и еще ряд известных в Голливуде имен.

Съемки должны были начаться прошлой весной, но из-за пандемии процесс запустился только в конце ноября. Когда именно выйдет фильм, еще неизвестно. Netflix лишь объявил, что релиз состоится в 2021 году.

