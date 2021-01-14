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    Шоу-биз

    Netflix показал первые кадры новой комедии с участием Ди Каприо

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    Голливудский актер Леонардо Ди Каприо - Netflix показал первые кадры новой комедии с участием Ди Каприо
    Голливудский актер Леонардо Ди Каприо

    В новом фильме Лео играет ученого-астронома, сделавшего ужасное открытие

    Студия Netflix опубликовала первый короткий ролик с кадрами предстоящей комедии «Не смотри вверх». Напомним, у этого фильма звездный актерский состав: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэттью Перри и еще ряд известных в Голливуде имен.

    Съемки должны были начаться прошлой весной, но из-за пандемии процесс запустился только в конце ноября. Когда именно выйдет фильм, еще неизвестно. Netflix лишь объявил, что релиз состоится в 2021 году.

    Но первые кадры уже есть, и на них персонажи Ди Каприо и Лоуренс выходят из грузового отсека самолета. Напомним, актерская пара сыграла ученых-астрономов, которые просчитали падение на Землю гигантского метеорита, который уничтожит все живое. Однако фильм снят не в духе «Армагеддона», в этот раз никто не полетит взрывать небесное тело.

    У главных героев более приземленная задача — убедить мировую общественность, что через шесть месяцев наступит конец света, и надо что-то с этим делать. Картина снята в жанре политической сатиры, а значит зрителей ждет столкновение с глупостью и скептицизмом современного общества.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости. Актер признался, что его жизнь катилась под откос, и рассказал, что напился практически до смерти

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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