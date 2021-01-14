Netflix показал первые кадры новой комедии с участием Ди Каприо

В новом фильме Лео играет ученого-астронома, сделавшего ужасное открытие

Студия Netflix опубликовала первый короткий ролик с кадрами предстоящей комедии «Не смотри вверх». Напомним, у этого фильма звездный актерский состав: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэттью Перри и еще ряд известных в Голливуде имен.

Съемки должны были начаться прошлой весной, но из-за пандемии процесс запустился только в конце ноября. Когда именно выйдет фильм, еще неизвестно. Netflix лишь объявил, что релиз состоится в 2021 году.

Netflix released the first snippet of #DontLookUp!



It confirms it will be released in 2021. pic.twitter.com/jbRvDFKetc — Don’t Look Up News (@DontLookUpNews) January 12, 2021

Но первые кадры уже есть, и на них персонажи Ди Каприо и Лоуренс выходят из грузового отсека самолета. Напомним, актерская пара сыграла ученых-астрономов, которые просчитали падение на Землю гигантского метеорита, который уничтожит все живое. Однако фильм снят не в духе «Армагеддона», в этот раз никто не полетит взрывать небесное тело.

У главных героев более приземленная задача — убедить мировую общественность, что через шесть месяцев наступит конец света, и надо что-то с этим делать. Картина снята в жанре политической сатиры, а значит зрителей ждет столкновение с глупостью и скептицизмом современного общества.

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