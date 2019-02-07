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    Шоу-биз

    Неудержимые танцы в новом клипе The Chemical Brothers взорвали сеть

    • Розсилка
    Неудержимые танцы в новом клипе The Chemical Brothers взорвали сеть

    Британские электронщики The Chemical Brothers поделились клипом на песню Got To Keep On

    Трек вошел в их новый альбом No Geography, релиз которого состоится 12 апреля.

    Над музыкальным видео работал режиссер Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума»). В клипе ярко одетые мужчины и женщины двигаются в такт музыке, демонстрируя прекрасное чувство ритма. В какой-то момент танцоры сливаются в белую непрерывную массу, но в финале освобождаются с помощью танца. При этом их невероятная пластичность сохраняется.

    Напомним, что и  украинские меломаны сегодня получили возможность обновить свой плейлист. Украинская певица  Кристина Соловий презентовала кавер-версию композиции «Холодно» группы «Океан Эльзы».

    Джерело: Buro 24/7

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