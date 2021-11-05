Невероятная! Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад: архивные фото

Звезда назвала «три золотых качества в человеке

Звезда украинского кино Ольга Сумская в своем Инстаграме опубликовала архивные фото начала 1990-х со съемок фильма «Иордань» режиссера Александра Игнатуши, где она сыграла одну из главных ролей.

«В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота», – подписала снимки Сумская.

Напомним, Сумская дебютировала на экране в 1983 году в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале «Роксолана» (1996–2003).

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