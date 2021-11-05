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    Невероятная! Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад: архивные фото

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    Актриса Ольга Сумская - Невероятная! Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад: архивные фото
    Актриса Ольга Сумская
    instagram.com/olgasumska/

    Звезда назвала «три золотых качества в человеке

    Звезда украинского кино Ольга Сумская в своем Инстаграме опубликовала архивные фото начала 1990-х со съемок фильма «Иордань» режиссера Александра Игнатуши, где она сыграла одну из главных ролей.

    «В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота», – подписала снимки Сумская.

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    Невероятная! Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад: архивные фото
    Невероятная! Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад: архивные фото
    Невероятная! Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад: архивные фото
    Невероятная! Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад: архивные фото
    instagram.com/olgasumska/

    Напомним, Сумская дебютировала на экране в 1983 году в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале «Роксолана» (1996–2003).

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: кино шоу-бизнес Ольга Сумская
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    Невероятная! Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад: архивные фото