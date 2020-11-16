«Лысый из Квартала» рассказал, как в школе издеваются над дочерью

Артист считает, что он не виноват

Комик Евгений Кошевой рассказал, что его дочь Варвара стала жертвой буллинг в школе. Когда узнают, кто папа Варвары - оскорбляют ее. Но он не считает себя в этом виновным, рассказал в шоу «Светская жизнь».

«Я не чувствую себя виноватым. Я думаю, что ребенок рассказал просто о том, что есть какая-то зависть. Тянется очень долго. Первый раз - когда она пришла на «Голос. Дети», когда пришла на «Рассмеши комика», потом когда вдруг она пришла и пришла в суперфинал «Голоса», - признался Евгений Кошевой.

Юморист добавил, что хотел бы, чтобы они учились в Украине.

«Я хочу, чтобы мой ребенок учился в Украине. Хочу, чтобы и Сима училась в Украине, она в первый класс пойдет в следующем году. Надеюсь, принимающих 2021 в первый класс. Хочу, чтобы мои дети учились здесь, чтобы представляли Украину, кто что бы ни говорил, который псевдопатриотизм НЕ приписывал», - рассказал Евгений Кошевой.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.