Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Страшна ніч». Росіяни зруйнували будинок української співачки (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Любов Риженко біля свого будинку, зруйнованого росіянами
фото: Lyubov Ryzhenko/Facebook

Співачка розповіла, про руйнування свого будинку після обстрілу

Будинок української артистки «Київської опери» Любові Риженко постраждав унаслідок російської атаки Києва в ніч на 15 червня. Співачка показала наслідки обстрілу та звернулася по допомогу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки.

Любов Риженко розповіла, що нині вона не може жити у власному будинку. У ньому не залишилося цілих вікон та дверей, а дах незабаром зруйнується.

«Ця страшна ніч, на жаль, не оминула мій дім. Слава Богу, живі. Дитина ціла. Але будинок наразі непридатний, щоб у ньому знаходитись. Немає цілих вікон і дверей. Дах, горище от-от досипляться, наскрізні дірки в даху. Дощ уже в кімнатах», – пояснила жінка.

Будинок української співачки Любові Риженко постраждав внаслідок російської атаки Києва
Будинок української співачки Любові Риженко постраждав внаслідок російської атаки Києва
фото: Lyubov Ryzhenko/Facebook

Нещодавно Любов Риженко стала мамою та має новонародженого сина. Зірка звернулася по допомогу, аби відновити житло, оскільки з дитиною жити взимку у будинку без вікон буде неможливо. Також Риженко розповіла, що деякі сусідні будинки після нічного обстрілу були знищені вщент.

«Страшна ніч». Росіяни зруйнували будинок української співачки (фото) фото 1
фото: Lyubov Ryzhenko/Facebook

«На жаль, уперше прошу допомоги у вас для себе. Хто скільки зможе – скинемось на те, щоби поставити всі вікна. Я не буду чекати 4 місяці й тягнути до зими з маленькою дитиною. Поруч будинків взагалі не стало, вирва величезна прямо біля двору», – розповіла співачка.

9 фото
На весь екран
Любов Риженко показала наслідки нічного обстрілу Києва та свій зруйнований будинок
фото: Lyubov Ryzhenko/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська атакували Київ та ще низку міст України. Під атаку ворога потрапили й житлові будинки, серед яких були помешкання українських зірок. Зокрема, у будинки художниці Соні Морозюк та блогерки Марічки Довбенко. 

Зазначимо, у ніч на 15 червня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог застосував 681 засіб повітряного нападу, серед яких ракети різних типів та сотні безпілотників. Російська окупаційна армія атакувала Київ, під прицілом ворога опинилися й житлові будинки. 

Читайте також:

Теги: Київ обстріл будинок співачка столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадр з кліпу на пісню про Вадима Буряковського
Чи перейде Оля Полякова в нішу шансону після успіху «Вадіка»? Продюсер співачки дав прогноз
19 травня, 19:21
Повітряна тривога у Києві тривала 15 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 15 хвилин
18 травня, 23:35
Надзвичайники деблокували тіло пенсіонерки з-під завалів
Нещодавно відсвяткувала 94-річчя. У Конотопі росіяни вбили довгожительку
20 травня, 11:56
У столиці триває активна робота сил протиповітряної оборони
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
21 травня, 17:11
Свириденко наголосила, що підготовка Києва до зими є одним із пріоритетів уряду
Кабмін виділить столиці 2 млрд грн на захист енергетики
29 травня, 20:19
Катерина Бужинська зі своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим
Катерина Бужинська показала, як зі своїм чоловіком змінилася за 10 років (фото)
4 червня, 21:22
Побиття вагітної на столичній Берестейці: свідки склали фоторобот нападника
Побиття вагітної на столичній Берестейці: свідки склали фоторобот нападника
3 червня, 17:38
До гасіння залучалися підрозділи ДСНС Київщини, пожежна служба аеропорту «Бориспіль» та інші оперативні служби
Рятувальники загасили масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури на Київщині (фото)
4 червня, 16:32
За словами продавців, наразі на прилавках переважає черешня з Одещини та Молдови
У Києві розпочався сезон черешні: які ціни на ринках
8 червня, 09:48

Шоу-біз

Рікі Мартін заговорив українською та натякнув на концерт в Україні
Рікі Мартін заговорив українською та натякнув на концерт в Україні
«Страшна ніч». Росіяни зруйнували будинок української співачки (фото)
«Страшна ніч». Росіяни зруйнували будинок української співачки (фото)
Атака РФ на Київ: будинки зірок потрапили під обстріл (фото)
Атака РФ на Київ: будинки зірок потрапили під обстріл (фото)
Киянка розповіла, чим розчарував Роббі Вільямс на концерті у Флоренції
Киянка розповіла, чим розчарував Роббі Вільямс на концерті у Флоренції
Скандал із суддею «МастерШеф»: бренд вишитого одягу розірвав співпрацю з Мартиновською
Скандал із суддею «МастерШеф»: бренд вишитого одягу розірвав співпрацю з Мартиновською
Відома американська співачка попросила Білий дім припинити використовувати її музику
Відома американська співачка попросила Білий дім припинити використовувати її музику

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua