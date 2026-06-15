«Страшна ніч». Росіяни зруйнували будинок української співачки (фото)

Співачка розповіла, про руйнування свого будинку після обстрілу

Будинок української артистки «Київської опери» Любові Риженко постраждав унаслідок російської атаки Києва в ніч на 15 червня. Співачка показала наслідки обстрілу та звернулася по допомогу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки.

Любов Риженко розповіла, що нині вона не може жити у власному будинку. У ньому не залишилося цілих вікон та дверей, а дах незабаром зруйнується.

«Ця страшна ніч, на жаль, не оминула мій дім. Слава Богу, живі. Дитина ціла. Але будинок наразі непридатний, щоб у ньому знаходитись. Немає цілих вікон і дверей. Дах, горище от-от досипляться, наскрізні дірки в даху. Дощ уже в кімнатах», – пояснила жінка.

Будинок української співачки Любові Риженко постраждав внаслідок російської атаки Києва фото: Lyubov Ryzhenko/Facebook

Нещодавно Любов Риженко стала мамою та має новонародженого сина. Зірка звернулася по допомогу, аби відновити житло, оскільки з дитиною жити взимку у будинку без вікон буде неможливо. Також Риженко розповіла, що деякі сусідні будинки після нічного обстрілу були знищені вщент.

фото: Lyubov Ryzhenko/Facebook

«На жаль, уперше прошу допомоги у вас для себе. Хто скільки зможе – скинемось на те, щоби поставити всі вікна. Я не буду чекати 4 місяці й тягнути до зими з маленькою дитиною. Поруч будинків взагалі не стало, вирва величезна прямо біля двору», – розповіла співачка.

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Любов Риженко показала наслідки нічного обстрілу Києва та свій зруйнований будинок фото: Lyubov Ryzhenko/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська атакували Київ та ще низку міст України. Під атаку ворога потрапили й житлові будинки, серед яких були помешкання українських зірок. Зокрема, у будинки художниці Соні Морозюк та блогерки Марічки Довбенко.

Зазначимо, у ніч на 15 червня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог застосував 681 засіб повітряного нападу, серед яких ракети різних типів та сотні безпілотників. Російська окупаційна армія атакувала Київ, під прицілом ворога опинилися й житлові будинки.