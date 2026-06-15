Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Рікі Мартін заговорив українською та натякнув на концерт в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Рікі Мартів розглядає можливість приїхати до України з концертом
фото: Іnstagram/ricky_martin

Рікі Мартін подякував дівчині з України, яка відвідала його концерт

Пуерто-риканський співак Рікі Мартін звернувся до своєї шанувальниці Олени Напханюк українською мовою. Артист згадав про війну та заговорив про ймовірний концерт в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Рікі Мартіна.

Українка відвідала концерт Рікі Мартіна та подякувала співаку

12 червня в Кишиневі відбувся концерт Рікі Мартіна, куди завітала українка Олена Напханюк зі своєю мамою. Дівчина розповіла, як музика Мартіна допомагає їй триматися під час війни в Україні.

Олена Напханюк зі своєю мамою на концернті Рікі Мартіна
Олена Напханюк зі своєю мамою на концернті Рікі Мартіна
фото: Іnstagram.com/olena.napkhanuk

«Я з України і слухаю пісні Рікі Мартіна щодня із 4 років. Його музика допомагає мені залишатися сильною та переживати війну, яку моя країна переживає останні 4,5 роки. Дякую за радість, енергію та надію, які ваші пісні приносять у моє життя», – йдеться у коментарі. 

Відповідь Рікі Мартіна на коментар українки

На цей коментар відреагував і сам співак. Він опублікував на своїй сторінці в Instagram сторис, де звернувся до Олени Напханюк. Артист написав повідомлення українською мовою за допомогою перекладача.

Ріккі Мартін відповів своїй шанувальниці з України
Ріккі Мартін відповів своїй шанувальниці з України
фото: скриншот Іnstagram/ricky_martin

Артист також доповнив свою сторис скриншотом коментаря Олени Напханюк. Він подякував глядачці за те, що вона прийшла на його концерт. Співак був радий знати, що його музика допомагає шанувальникам з України під час війни. Зокрема, слово «війна» співак не вживав, а назвав її «важкими часами». «Олено, щиро дякую! Я такий радий, що ти змогла прийти на концерт і тобі сподобалося. Але найголовніше – це знати, що моя музика допомагає тобі у важкі часи», – зазначив він.

Водночас Рікі Мартін заговорив про ймовірний концерт в Україні. Він висловив сподівання, що йому вдасться приїхати до нашої країни з виступом. «Сподіваюся, що скоро зможу відвідати Україну та привезти туди свій концерт. Обіймаю», – написав Мартін.

Реакція українки на відповідь Ріккі Мартіна 

Олена Напханюк згодом опубілкувала свою реакцію на звернення Ріккі Мартіна. Дівчина показала, зо артист відмітив її аккаунт у стоїй сторис. 

Реакція українки на звернення Рікі Мартіна
Реакція українки на звернення Рікі Мартіна
фото: скриншот Іnstagram.com/olena.napkhanuk

«Ймовірність, що Рікі Мартін виставить моє відео і відповість у свої сторіз нізька, але ніколи не дорівнює», – написала вона.

Нагадаємо, українка Олеся Остаф’єва відвідала концерт відомого британського співака Роббі Вільямса, який відбувся 13 червня у Флоренції (Італія) в рамках світового турне. Вона розповіла, що її розчарувало на концерті артиста, який заговорив про Москву.

Читайте також:

Теги: війна українці концерт співак українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Герої не вмирають. Вмирають ті, хто вибрав звичне життя біля дивану
Герої не вмирають. Вмирають ті, хто вибрав звичне життя біля дивану
23 травня, 21:55
Дональду Трампу 14 червня виповнилося 80 років
Президент-землетрус. Феномен Дональда Трампа
Вчора, 16:06
Михайло Ясинський
Продюсер Михайло Ясинський: Спільний проєкт Олі Полякової та Маші Єфросініної закривається
16 травня, 20:07
Чинні правила ЄС не дозволяють Чехії самостійно скасувати механізм тимчасового захисту
Українці призовного віку можуть втратити тимчасовий захист у Чехії
19 травня, 08:54
Терехов наголосив, що прифронтові громади не можуть жити за тими самими правилами, що й тилові міста
Терехов у Празі розказав, чого добивається Росія, тероризуючи Харків
25 травня, 16:12
Тетяна Котенко із чоловіком у США
Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США
9 червня, 22:18
ЗСУ пошкодили міст у районі селища Чонгар
Україна почала операцію із примусу Росії до миру – The Telegraph
7 червня, 17:59
Американська співачка приголомшила вболівальників виступом під свій хіт Supernatural
Аріана Гранде здивувала трюком під час концерту: у мережі її порівняли з Jerry Heil
8 червня, 15:14
Після зіткнення в повітрі гелікоптери впали на парковку, внаслідок чого там спалахнула пожежа
У Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери, загинув відомий співак
Вчора, 22:08

Шоу-біз

Рікі Мартін заговорив українською та натякнув на концерт в Україні
Рікі Мартін заговорив українською та натякнув на концерт в Україні
«Страшна ніч». Росіяни зруйнували будинок української співачки (фото)
«Страшна ніч». Росіяни зруйнували будинок української співачки (фото)
Атака РФ на Київ: будинки зірок потрапили під обстріл (фото)
Атака РФ на Київ: будинки зірок потрапили під обстріл (фото)
Киянка розповіла, чим розчарував Роббі Вільямс на концерті у Флоренції
Киянка розповіла, чим розчарував Роббі Вільямс на концерті у Флоренції
Скандал із суддею «МастерШеф»: бренд вишитого одягу розірвав співпрацю з Мартиновською
Скандал із суддею «МастерШеф»: бренд вишитого одягу розірвав співпрацю з Мартиновською
Відома американська співачка попросила Білий дім припинити використовувати її музику
Відома американська співачка попросила Білий дім припинити використовувати її музику

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua