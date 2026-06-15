Рікі Мартін заговорив українською та натякнув на концерт в Україні
Рікі Мартін подякував дівчині з України, яка відвідала його концерт
Пуерто-риканський співак Рікі Мартін звернувся до своєї шанувальниці Олени Напханюк українською мовою. Артист згадав про війну та заговорив про ймовірний концерт в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Рікі Мартіна.
Українка відвідала концерт Рікі Мартіна та подякувала співаку
12 червня в Кишиневі відбувся концерт Рікі Мартіна, куди завітала українка Олена Напханюк зі своєю мамою. Дівчина розповіла, як музика Мартіна допомагає їй триматися під час війни в Україні.
«Я з України і слухаю пісні Рікі Мартіна щодня із 4 років. Його музика допомагає мені залишатися сильною та переживати війну, яку моя країна переживає останні 4,5 роки. Дякую за радість, енергію та надію, які ваші пісні приносять у моє життя», – йдеться у коментарі.
Відповідь Рікі Мартіна на коментар українки
На цей коментар відреагував і сам співак. Він опублікував на своїй сторінці в Instagram сторис, де звернувся до Олени Напханюк. Артист написав повідомлення українською мовою за допомогою перекладача.
Артист також доповнив свою сторис скриншотом коментаря Олени Напханюк. Він подякував глядачці за те, що вона прийшла на його концерт. Співак був радий знати, що його музика допомагає шанувальникам з України під час війни. Зокрема, слово «війна» співак не вживав, а назвав її «важкими часами». «Олено, щиро дякую! Я такий радий, що ти змогла прийти на концерт і тобі сподобалося. Але найголовніше – це знати, що моя музика допомагає тобі у важкі часи», – зазначив він.
Водночас Рікі Мартін заговорив про ймовірний концерт в Україні. Він висловив сподівання, що йому вдасться приїхати до нашої країни з виступом. «Сподіваюся, що скоро зможу відвідати Україну та привезти туди свій концерт. Обіймаю», – написав Мартін.
Реакція українки на відповідь Ріккі Мартіна
Олена Напханюк згодом опубілкувала свою реакцію на звернення Ріккі Мартіна. Дівчина показала, зо артист відмітив її аккаунт у стоїй сторис.
«Ймовірність, що Рікі Мартін виставить моє відео і відповість у свої сторіз нізька, але ніколи не дорівнює», – написала вона.
Нагадаємо, українка Олеся Остаф’єва відвідала концерт відомого британського співака Роббі Вільямса, який відбувся 13 червня у Флоренції (Італія) в рамках світового турне. Вона розповіла, що її розчарувало на концерті артиста, який заговорив про Москву.
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