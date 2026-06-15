Рікі Мартін заговорив українською та натякнув на концерт в Україні

Рікі Мартін подякував дівчині з України, яка відвідала його концерт

Пуерто-риканський співак Рікі Мартін звернувся до своєї шанувальниці Олени Напханюк українською мовою. Артист згадав про війну та заговорив про ймовірний концерт в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Рікі Мартіна.

Українка відвідала концерт Рікі Мартіна та подякувала співаку

12 червня в Кишиневі відбувся концерт Рікі Мартіна, куди завітала українка Олена Напханюк зі своєю мамою. Дівчина розповіла, як музика Мартіна допомагає їй триматися під час війни в Україні.

Олена Напханюк зі своєю мамою на концернті Рікі Мартіна фото: Іnstagram.com/olena.napkhanuk

«Я з України і слухаю пісні Рікі Мартіна щодня із 4 років. Його музика допомагає мені залишатися сильною та переживати війну, яку моя країна переживає останні 4,5 роки. Дякую за радість, енергію та надію, які ваші пісні приносять у моє життя», – йдеться у коментарі.

Відповідь Рікі Мартіна на коментар українки

На цей коментар відреагував і сам співак. Він опублікував на своїй сторінці в Instagram сторис, де звернувся до Олени Напханюк. Артист написав повідомлення українською мовою за допомогою перекладача.

Ріккі Мартін відповів своїй шанувальниці з України фото: скриншот Іnstagram/ricky_martin

Артист також доповнив свою сторис скриншотом коментаря Олени Напханюк. Він подякував глядачці за те, що вона прийшла на його концерт. Співак був радий знати, що його музика допомагає шанувальникам з України під час війни. Зокрема, слово «війна» співак не вживав, а назвав її «важкими часами». «Олено, щиро дякую! Я такий радий, що ти змогла прийти на концерт і тобі сподобалося. Але найголовніше – це знати, що моя музика допомагає тобі у важкі часи», – зазначив він.

Водночас Рікі Мартін заговорив про ймовірний концерт в Україні. Він висловив сподівання, що йому вдасться приїхати до нашої країни з виступом. «Сподіваюся, що скоро зможу відвідати Україну та привезти туди свій концерт. Обіймаю», – написав Мартін.

Реакція українки на відповідь Ріккі Мартіна

Олена Напханюк згодом опубілкувала свою реакцію на звернення Ріккі Мартіна. Дівчина показала, зо артист відмітив її аккаунт у стоїй сторис.

Реакція українки на звернення Рікі Мартіна фото: скриншот Іnstagram.com/olena.napkhanuk

«Ймовірність, що Рікі Мартін виставить моє відео і відповість у свої сторіз нізька, але ніколи не дорівнює», – написала вона.

Нагадаємо, українка Олеся Остаф’єва відвідала концерт відомого британського співака Роббі Вільямса, який відбувся 13 червня у Флоренції (Італія) в рамках світового турне. Вона розповіла, що її розчарувало на концерті артиста, який заговорив про Москву.