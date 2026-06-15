Що відомо про американського співака Олівера Трі, який загинув в авіакатастрофі
Олівер Трі помер у віці 32 років
У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в авіакатастрофі загинув американський співак Олівер Трі. Внаслідок зіткнення двох гелікоптерів померло ще п'ятеро людей. «Главком» розповідає, чим був відомий загиблий артист.
Біографія Олівера Трі
Олівер Трі, повне ім’я якого Олівер Трі Нікелл, пішов з життя у віці 32 років. Він народився 29 червня 1993 року в Санта-Крузі, штат Каліфорнія. Він був співаком, автором пісень, репером, продюсером та кінорежисером. Співак навчався у Державному університеті Сан-Франциско та Каліфорнійському інституті мистецтв.
Ще з дитинства Олівер Трі почав цікавитися музикою: він грав у рок-гуртах, а згодом перейшов до електронної музики та хіп-хопу. Музичну кар'єру розпочав у 2010 році під псевдонімом Tree, а світову популярність здобув після виходу хітів Alien Boy, Hurt, Life Goes On та Miss You.
Свою популярність співак здобув у 2016 році завдяки соціальним мережам. Серед його найвідоміших треків згадують пісні Life Goes On, When I’m Down та Miss You.
Олівер Трі у червні дав концерт у Сан-Паулу, а 13 липня мав провести ще один виступ у Лісабоні. Співак був відомий на музичних майданчиках та у соцмережах. Зокрема, в Instagram Олівер Трі мав 3,5 млн підписників, а у Spotify – 11 млн слухачів. Водночас на YouTube-каналі артиста налучується майже 7 млн глядачів.
Що відомо про авіакатастрофу, де загинув Олівер Трі
Олівер Трі загинув під час свого першого світового турне. Авіакатастрофа сталася внаслідок зіткнення двох гелікоптерів. У катастрофі загинули шестеро людей, серед яких був співак. Під час зіткнення один із гелікоптерів упав з висоти на парковку автосалону. Врешті на місці аварії зайнялася пожежа, яка охопила близько 20 автівок.
Після ліквідації займання в одному з гелікоптерів знайшли тіла п’ятьох загиблих. Ще в одному гвинтокрилі було знайдено тіло пілота. Вважається, що серед пасажирів одного з гелікоптерів були аргентинський продюсер Гаспар Прім Діас, Лукас Бріто Шавес, Лукас Віньяле та пілот Александре Соуза. Серед екіпажу згадується лише один пілот – Чарльз Марсільяка.
Як повідомляв «Главком», у Бразилії внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули шестеро людей, серед них – американський співак Олівер Трі. Авіакатастрофа сталася у Ріо-де-Жанейро. Після зіткнення в повітрі гелікоптери впали на парковку, внаслідок чого там спалахнула пожежа, що охопила щонайменше 20 автомобілів. На місці аварії виявили тіла шістьох загиблих, усі вони були на борту гелікоптерів. П'ятеро були в одному гелікоптері, а в іншому був лише пілот.
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