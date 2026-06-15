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Що відомо про американського співака Олівера Трі, який загинув в авіакатастрофі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олівер Трі на церемонії вручення премії BRIT Awards-2024 у Лондоні
фото: WireImage

Олівер Трі помер у віці 32 років

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в авіакатастрофі загинув американський співак Олівер Трі. Внаслідок зіткнення двох гелікоптерів померло ще п'ятеро людей. «Главком» розповідає, чим був відомий загиблий артист.

Біографія Олівера Трі 

Олівер Трі пішов з життя у віці 32 років
Олівер Трі пішов з життя у віці 32 років
фото з відкритих джерел

Олівер Трі, повне ім’я якого Олівер Трі Нікелл, пішов з життя у віці 32 років. Він народився 29 червня 1993 року в Санта-Крузі, штат Каліфорнія. Він був співаком, автором пісень, репером, продюсером та кінорежисером. Співак навчався у Державному університеті Сан-Франциско та Каліфорнійському інституті мистецтв.

Що відомо про американського співака Олівера Трі, який загинув в авіакатастрофі фото 1
фото з відкритих джерел

Ще з дитинства Олівер Трі почав цікавитися музикою: він грав у рок-гуртах, а згодом перейшов до електронної музики та хіп-хопу. Музичну кар'єру розпочав у 2010 році під псевдонімом Tree, а світову популярність здобув після виходу хітів Alien Boy, Hurt, Life Goes On та Miss You.

Oliver Tree - Life Goes On

Свою популярність співак здобув у 2016 році завдяки соціальним мережам. Серед його найвідоміших треків згадують пісні Life Goes On, When I’m Down та Miss You.

Oliver Tree & Robin Schulz - Miss You

Олівер Трі у червні дав концерт у Сан-Паулу, а 13 липня мав провести ще один виступ у Лісабоні. Співак був відомий на музичних майданчиках та у соцмережах. Зокрема, в Instagram Олівер Трі мав 3,5 млн підписників, а у Spotify – 11 млн слухачів. Водночас на YouTube-каналі артиста налучується майже 7 млн глядачів.

Що відомо про авіакатастрофу, де загинув Олівер Трі

Олівер Трі загинув під час свого першого світового турне. Авіакатастрофа сталася внаслідок зіткнення двох гелікоптерів. У катастрофі загинули шестеро людей, серед яких був співак. Під час зіткнення один із гелікоптерів упав з висоти на парковку автосалону. Врешті на місці аварії зайнялася пожежа, яка охопила близько 20 автівок.


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Після ліквідації займання в одному з гелікоптерів знайшли тіла п’ятьох загиблих. Ще в одному гвинтокрилі було знайдено тіло пілота. Вважається, що серед пасажирів одного з гелікоптерів були аргентинський продюсер Гаспар Прім Діас, Лукас Бріто Шавес, Лукас Віньяле та пілот Александре Соуза. Серед екіпажу згадується лише один пілот – Чарльз Марсільяка.

Як повідомляв «Главком», у Бразилії внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули шестеро людей, серед них – американський співак Олівер Трі. Авіакатастрофа сталася у Ріо-де-Жанейро. Після зіткнення в повітрі гелікоптери впали на парковку, внаслідок чого там спалахнула пожежа, що охопила щонайменше 20 автомобілів. На місці аварії виявили тіла шістьох загиблих, усі вони були на борту гелікоптерів. П'ятеро були в одному гелікоптері, а в іншому був лише пілот.

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Теги: авіакатастрофа смерть Бразилія артист співак

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