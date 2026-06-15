Киянка розповіла, чим розчарував Роббі Вільямс на концерті у Флоренції

Роббі Вільямс згадав про Москву на своєму концерті

Українська піарниця Олеся Остаф’єва відвідала концерт відомого британського співака Роббі Вільямса, який відбувся 13 червня у Флоренції (Італія) в рамках світового турне. Українка розповіла у своєму блозі у Facebook, що її розчарувало на концерті артиста, пише «Главком».

За словами Олесі Остаф’євої, початок виступу Роббі Вільямса був «неймовірним». Співак розповідав про свою родину, що розчулило українку. Вона зауважила, що квиток на концерт співака купувала заздалегідь, тож чекала на цей захід пів року.

«My life only started when I met my wife». Жартував, що він той рідкісний чоловік, в кого четверо дітей від однієї жінки. Говорив про батька, який дивиться на нього з неба і пишається ним. Ми слухали і тішилися. Бо для нас сім’я теж сьогодні найважливіше. Ми їхали на концерт з Києва і довгою дорогою говорили не тільки про очікування відпочинку, а й про те, щоб встигнути повернутися додому до чергового великого обстрілу. Тому що вдома залишилися наші близькі. І не хочеться, щоб вони проходили через це самі», – йдеться у повідомленні.

Однак після «неймовірної» частини вечора Роббі Вільямс обурив українців на своєму концерті. Він звернувся до глядачів та згадав про жінку Ольгу з Москви. Після чого британський співак заспівав росіянці. «А далі почався смол-ток із побажанням удачі і безпечної дороги. А далі присвятив їй пісню. На величезному екрані протягом трьох хвилин перед сотнею тисяч людей показували, як Ольга з Москви плаче від щастя», – розповіла українка.

Роббі Вільямс на концерті у Флоренції фото: Robbie Williams/ Facebook

Олеся Остаф’єва зазначила, що була розчарована співаком та втратила бажання далі спостерігати за його виступом.

У своєму дописі глядачка висловила свої думки стосовно вчинку артиста. «Поки Флоренція дивилась, як Ольга з Москви плаче від щастя, українці четвертий рік бачать зовсім інший відеоряд. Зруйновані будинки. Загиблих дітей. Нічні атаки. Поховання. Нескінченний біль, який несе Росія і росіяни. А тут рашку знову повертають у нормальність. Маленькими кроками. Я не знаю, чи було це випадково. Але артист такого масштабу прекрасно розуміє символи. Прекрасно розуміє, що означає фраза «я з Москви» у 2026 році. Тому я не вірю у випадковість. Цікаво, скільки коштує замовити таке «караоке»?» – написала Олеся Остаф’єва.

До слова, найбільше українку вразило те, що на початку концерту Роббі Вільямс говорив про любов та родину, а згодом заговорив про країну-агресорку, яка продовжує вести війну проти України. «І найбільше мене дивує інше. На початку концерту він говорив про любов, про родину, про дітей, про батька, який дивиться на нього з неба і пишається ним. І я тепер думаю: невже його батько справді пишався б цим моментом?» – резюмувала Остаф’єва.

Нагадаємо, торік запланований концерт британського співака Роббі Вільямса у Стамбулі було скасовано з міркувань безпеки. Як повідомив сам артист, рішення ухвалила міська влада турецької столиці «в інтересах громадської безпеки». Виступ мав відбутися 7 жовтня – у другу річницю атаки ХАМАС на південні ізраїльські громади, що спричинила військову операцію Ізраїлю в секторі Гази.