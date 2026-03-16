Оскар-2026. Названо найкращий фільм року

Серед фаворитів у номінації «Найкращий фільм» були стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет»

На 98-й церемонії нагородженні кінопремії Оскар, яка проходить в Лос-Анджелесі, оголосили назву стрічку, яка перемогла у номінації «Найкращий фільм року». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії нагородження Оскар-2026.

Найкращим фільмом на Оскара-2026 стала стрічка «Одна битва за іншою». Фільм знятий за мотивами роману Томаса Пінчона «Винокрай». Колишній хіпі Пет Келхун («Пет із гетто», його зіграв Ді Капріо) та його дівчина Перфідія – члени ультралівої терористичної групи «Франція 75».

ОДНА БИТВА ЗА ІНШОЮ

Критики майже одноголосно назвали «Одну битву за іншою» «шедевром». Картина вже зібрала чимало премій та номінацій.

Оскароносний фільм також номінувався на Оскар у 12 категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий режисер»;

«Найкращий актор»;

«Найкращий актор другого плану»;

«Найкраща акторка другого плану»;

«Найкращий адаптований сценарій»;

«Найкраща музика»;

«Найкраща операторська робота»,

«Найкращий монтаж»;

«Найкращий кастинг»;

«Найкраща робота художника-постановника»;

«Найкращий звук».

Серед номінантів на звання найкращого фільму були такі стрічки:

«Франкенштейн» (Frankenstein);

«Гамнет» (Hamnet);

«Потяг у снах» (Train Dreams);

«Таємний агент» (O Agente Secreto);

«Сентиментальна цінність» (Affeksjonsverdi);

«Грішники» (Sinners);

«Буґонія» (Bugonia);

«Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme);

«F1».

До слова, цьогоріч головними фаворитами на «Оскар» були стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет».

До слова, цьогоріч головними фаворитами на «Оскар» були стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет». На «Оскар» у категорії «Найкращі грим і зачіски» номінувався фільм «Незламний», у якому взяв участь український боксер-чемпіон Олександр Усик. Втім, це єдина хороша новина для України, адже цьогорічне визначення номінантів премії стало для нас суцільним розчаруванням. Серед претендентів на премії – жодної української документалки, і це попри високі оцінки та схвальні відгуки зарубіжних критиків.

Нагадаємо,15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія «Оскар». Ведучим «Оскара-2026» став американський комік і телеведучий Конан О’Браєн. Він уже вдруге поспіль проводитиме церемонію. Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та досягнення світового кінематографа за минулий рік.

В Україні через різницю у часі трансляція церемонії нагородження відбудеться в ніч на 16 березня. За київським часом початок нагородження розпочнеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура».