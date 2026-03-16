Оскар-2026. Названо найкращий фільм року
Серед фаворитів у номінації «Найкращий фільм» були стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет»
На 98-й церемонії нагородженні кінопремії Оскар, яка проходить в Лос-Анджелесі, оголосили назву стрічку, яка перемогла у номінації «Найкращий фільм року». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії нагородження Оскар-2026.
Найкращим фільмом на Оскара-2026 стала стрічка «Одна битва за іншою». Фільм знятий за мотивами роману Томаса Пінчона «Винокрай». Колишній хіпі Пет Келхун («Пет із гетто», його зіграв Ді Капріо) та його дівчина Перфідія – члени ультралівої терористичної групи «Франція 75».
Критики майже одноголосно назвали «Одну битву за іншою» «шедевром». Картина вже зібрала чимало премій та номінацій.
Оскароносний фільм також номінувався на Оскар у 12 категоріях:
- «Найкращий фільм»;
- «Найкращий режисер»;
- «Найкращий актор»;
- «Найкращий актор другого плану»;
- «Найкраща акторка другого плану»;
- «Найкращий адаптований сценарій»;
- «Найкраща музика»;
- «Найкраща операторська робота»,
- «Найкращий монтаж»;
- «Найкращий кастинг»;
- «Найкраща робота художника-постановника»;
- «Найкращий звук».
Серед номінантів на звання найкращого фільму були такі стрічки:
- «Франкенштейн» (Frankenstein);
- «Гамнет» (Hamnet);
- «Потяг у снах» (Train Dreams);
- «Таємний агент» (O Agente Secreto);
- «Сентиментальна цінність» (Affeksjonsverdi);
- «Грішники» (Sinners);
- «Буґонія» (Bugonia);
- «Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme);
- «F1».
Водночас за прогнозами букмекерів претендентом на перемогу була стрічка «Одна битва за іншою», знятий за мотивами роману Томаса Пінчона «Винокрай». У центрі сюжету колишній хіпі Пет Келхун («Пет із гетто», його зіграв Ді Капріо) та його дівчина Перфідія – члени ультралівої терористичної групи «Франція 75», які атакують банки та офіси відомих політиків.
До слова, цьогоріч головними фаворитами на «Оскар» були стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет». На «Оскар» у категорії «Найкращі грим і зачіски» номінувався фільм «Незламний», у якому взяв участь український боксер-чемпіон Олександр Усик. Втім, це єдина хороша новина для України, адже цьогорічне визначення номінантів премії стало для нас суцільним розчаруванням. Серед претендентів на премії – жодної української документалки, і це попри високі оцінки та схвальні відгуки зарубіжних критиків.
Нагадаємо,15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія «Оскар». Ведучим «Оскара-2026» став американський комік і телеведучий Конан О’Браєн. Він уже вдруге поспіль проводитиме церемонію. Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та досягнення світового кінематографа за минулий рік.
В Україні через різницю у часі трансляція церемонії нагородження відбудеться в ніч на 16 березня. За київським часом початок нагородження розпочнеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура».
Коментарі — 0