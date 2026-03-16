«Оскар-2026»: 20 найкращих суконь червоної доріжки

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Зірки продемонстрували ефектні образи на червоній доріжці
фото: Getty images/колаж: glavcom.ua

На церемонії вручення премії «Оскар» у театрі «Долбі» зірки продемонстрували розкішні вечірні образи: від класичних чорних суконь до блискучих дизайнерських творінь

Церемонія вручення премії «Оскар» традиційно задає тон вечірній моді. Поки кінокритики обговорюють переможців, модні оглядачі уважно розглядають червону доріжку біля театру «Долбі» в Лос-Анджелесі, де зірки щороку демонструють найефектніші образи. Цього разу на церемонії «Оскар-2026» акторки обрали як класичні силуети, так і сміливі дизайнерські рішення, повідомляє «Главком».

На червоній доріжці з’явилося чимало образів, які одразу привернули увагу публіки та фотографів. Серед них елегантні класичні сукні, блискучі дизайнерські вбрання та сміливі експерименти з текстурами і кольорами.

Джессі Баклі

Джессі Баклі в Chanel
Джессі Баклі в Chanel
фото: Getty Images

Ірландська акторка Джессі Баклі, яка здобула перемогу за роль у фільмі «Гамнет», обрала ефектну сукню від Chanel. Наряд поєднував контрастні кольори та класичний силует із відкритими плечима і довгою спідницею, що спадала до підлоги. Такий образ став помітною зміною для акторки, яка зазвичай з’являється на публіці у більш стриманих кольорах.

EJAE

Ejae в Dior
Ejae в Dior
фото: Getty Images

Співачка, номінована на «Оскар» у категорії «Найкраща оригінальна пісня» за композицію Golden із фільму KPop Demon Hunters, з’явилася на червоній доріжці у золотій сукні. Її наряд був густо прикрашений декоративними елементами та мав драпірований ліф із чорними квітковими деталями на плечі та стегні. Шлейф сукні розширювався донизу і завершувався довгими бахромчастими панелями.

Хлоя Чжао

Хлоя Чжао Хлоя Чжао з’явилася у драматичній чорній сукні
Хлоя Чжао Хлоя Чжао з’явилася у драматичній чорній сукні
фото: Getty Images

Режисерка фільму Hamnet Хлоя Чжао обрала драматичний чорний образ із об’ємними рукавами та декоративними елементами.

Гайді Клум

Гайді Клум у сукні Chrome Hearts
Гайді Клум у сукні Chrome Hearts
фото: Getty Images

Супермодель Гайді Клум з’явилася у сукні Chrome Hearts тілесного кольору, прикрашеній перлинами.

Енн Гетевей

Енн Гетевей у сукні Valentino Couture
Енн Гетевей у сукні Valentino Couture
фото: Getty Images

Акторка Енн Гетевей обрала сукню Valentino Couture з яскравим принтом та довгою спідницею. Образ доповнили масивний пояс і довгі рукавички.

Реджина Голл

Реджина Голл з’явилася у чорно-золотій сукні асиметричного крою
Реджина Голл з’явилася у чорно-золотій сукні асиметричного крою
фото: Getty Images

Акторка Реджина Голл з’явилася у чорно-золотій сукні асиметричного крою з металізованим корсетом і довгою спідницею зі шліцом.

Еліс Сміт

Еліс Сміт з’явилася у стриманій чорній сукні з глибоким декольте та коротким шлейфом
Еліс Сміт з’явилася у стриманій чорній сукні з глибоким декольте та коротким шлейфом
фото: Getty Images

Співачка Еліс Сміт обрала стриману чорну сукню з глибоким декольте та невеликим шлейфом.

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон у класичній сукні Armani Privé
Кейт Гадсон у класичній сукні Armani Privé
фото: Getty Images

Номінантка на «Оскар» Кейт Гадсон з’явилася у класичній сукні Armani Privé у стилі старого Голлівуду.

Арден Чо

Арден Чо у чорній мереживній сукні з металевим блиском
Арден Чо у чорній мереживній сукні з металевим блиском
фото: Getty Images

Акторка Арден Чо обрала чорну мереживну сукню з металевим блиском та декоративну зелену накидку.

Місті Коупленд

Балерина Місті Коупленд з’явилася у незвичному ансамблі, що поєднував костюм і спідницю з елементами балетної естетики.

Аулі’ї Кравальйо

Аулі’ї Кравальйо з’явилася у пишній бальній сукні
Аулі’ї Кравальйо з’явилася у пишній бальній сукні
фото: Getty Images

Акторка Аулі’ї Кравальйо обрала пишну бальну сукню кольору слонової кістки з об’ємною декоративною деталлю на ліфі.

Чейз Інфініті

Чейз Інфініті у ліловій сукні Louis Vuitton
Чейз Інфініті у ліловій сукні Louis Vuitton
фото: Getty Images

Акторка Чейз Інфініті дебютувала на «Оскарі» у ліловій сукні Louis Vuitton, створеній спеціально для церемонії. За повідомленнями стилістів, на виготовлення цього вбрання пішло понад 750 годин ручної роботи.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у ніжно-рожевій сукні Chanel
Ніколь Кідман у ніжно-рожевій сукні Chanel
фото: Getty Images

Акторка Ніколь Кідман з’явилася у ніжно-рожевій сукні Chanel із декоративними елементами та пір’ям.

Ренате Рейнсве

Ренате Рейнсве у сукні Louis Vuitton
Ренате Рейнсве у сукні Louis Vuitton
фото: Getty Images

Номінантка на «Оскар» Ренате Рейнсве обрала червону мінімалістичну сукню Louis Vuitton.

Бека Мічі

Бека Мічі з’явиласяу світлій асиметричній сукні
Бека Мічі з’явиласяу світлій асиметричній сукні
фото: Getty Images

Модель та інфлюенсерка Бека Мічі з’явилася на червоній доріжці у світлій асиметричній сукні з одним відкритим плечем. Верх вбрання мав декоративні переплетені елементи та прозорі вставки, що створювали геометричний візерунок. Спідниця з легкої тканини спадала до підлоги й переходила у довгий шлейф.

Шейна Макгейл

Шейна Макгейл у сукні від Lever Couture
Шейна Макгейл у сукні від Lever Couture
фото: Getty Images

Шейна Макгейл з’явилася на червоній доріжці у довгій чорній вечірній сукні з блискучої тканини. Наряд мав високий розріз на стегні та довгий шлейф, а об’ємні декоративні елементи надавали образу виразності.

Акторка доповнила вбрання блискучими сережками, браслетом і каблучками, а також чорними туфлями-човниками. Вона зробила укладку з локонами, елегантний макіяж і червоний манікюр.

Марсай Мартін

Марсай Мартін у довгій коричневій вечірній сукні без бретелей
Марсай Мартін у довгій коричневій вечірній сукні без бретелей
фото: Getty Images

Американська акторка Марсай Мартін з’явилася на червоній доріжці у довгій коричневій вечірній сукні без бретелей. Вбрання мало корсетний верх і драпірування на талії, що переходило у довгий шлейф. Образ акторка доповнила чорно-білим чокером, сережками та короткою укладкою з легкими хвилями.

Ліа Майрен

Ліа Майрен обрала незвичну світлу сукню з асиметричними деталями
Ліа Майрен обрала незвичну світлу сукню з асиметричними деталями
фото: Getty Images

Акторка Ліа Майрен обрала незвичну світлу сукню з асиметричними деталями та багатошаровою спідницею з напівпрозорого тюлю. Декор із пір’я на плечі додає образу авангардності, а стримана палітра робить його водночас витонченим і сучасним.

Келлі Ріпа

Келлі Ріпа у блискучій сукні, яка оздоблена паєтками
Келлі Ріпа у блискучій сукні, яка оздоблена паєтками
фото: Getty Images

Акторка та телеведуча Келлі Ріпа з’явилася на червоній доріжці у блискучій золотистій сукні, щедро оздобленій паєтками. Лаконічний прямий силует підкреслює фігуру, а сяйво тканини створює ефектний та елегантний вечірній образ.

Одеса А'Зіон

Одеса А'Зіон у чорному образі від Valentino
Одеса А'Зіон у чорному образі від Valentino
фото: Getty Images

Американська акторка з’явилася на червоній доріжці у чорному образі від Valentino у стилі бохо. Вбрання поєднує глибокий виріз, декоративну вишивку та спідницю з ефектом «піано-шалі», створюючи гламурний вигляд. Образ виглядає невимушено, ніби зібраний із різних елементів в останню мить, але саме це додає йому молодіжної енергії та індивідуальності.

Нагадаємо, що 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. «Главком» публікує список всіх переможців Оскару-2026.

Читайте також

Ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Війна в Ірані. Які варіанти є для нас найгіршими і найкращими
28 лютого, 12:25
Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
Трамп оцінив вплив своєї підтримки на рейтинги закордонних політиків
Трамп заявив, що світові лідери мають дякувати за свою популярністю саме йому
19 лютого, 21:30
Марко Рубіо вважає, що російсько-українська війна не має військового вирішення
Рубіо заявив про «посилення тиску» на Росію
26 лютого, 09:54
Наталка Денисенко відвідала захід прем'єри фільму «Мавка. Справжній міф» з Юрієм Савранським
Наталка Денисенко розкрила залаштунки нових стосунків після розлучення (відео)
27 лютого, 12:36
Дерсекретар США Марко Рубіо зосередить візит до Ізраїлю на питанні Ірану
Держдеп анонсував візит Рубіо до Ізраїлю: відома дата
27 лютого, 19:10
Гегсет заявив, що США встановлять умови капітуляції Ірану
Гегсет заявив, що США встановлять умови капітуляції Ірану
9 березня, 03:58
Іран заявив про початок повномасштабної війни
Іран оголосив про новий етап війни
9 березня, 21:33
Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки
Загроза іранського удару: влада Каліфорнії посилила заходи безпеки
11 березня, 23:40

«Оскар-2026»: 20 найкращих суконь червоної доріжки
«Оскар-2026»: 20 найкращих суконь червоної доріжки
Оскар-2026: всі переможці найголовнішої кінопремії року
Оскар-2026: всі переможці найголовнішої кінопремії року
Шон Пенн пропустив Оскар-2026 заради візиту до України 
Шон Пенн пропустив Оскар-2026 заради візиту до України 
Роберт Де Ніро заговорив українською
Роберт Де Ніро заговорив українською
Оскар-2026. Названо найкращий фільм року
Оскар-2026. Названо найкращий фільм року
Оскар-2026. Названо ім'я найкращої актриси року
Оскар-2026. Названо ім'я найкращої актриси року

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
