«Оскар-2026»: 20 найкращих суконь червоної доріжки

На церемонії вручення премії «Оскар» у театрі «Долбі» зірки продемонстрували розкішні вечірні образи: від класичних чорних суконь до блискучих дизайнерських творінь

Церемонія вручення премії «Оскар» традиційно задає тон вечірній моді. Поки кінокритики обговорюють переможців, модні оглядачі уважно розглядають червону доріжку біля театру «Долбі» в Лос-Анджелесі, де зірки щороку демонструють найефектніші образи. Цього разу на церемонії «Оскар-2026» акторки обрали як класичні силуети, так і сміливі дизайнерські рішення, повідомляє «Главком».

На червоній доріжці з’явилося чимало образів, які одразу привернули увагу публіки та фотографів. Серед них елегантні класичні сукні, блискучі дизайнерські вбрання та сміливі експерименти з текстурами і кольорами.

Джессі Баклі

Джессі Баклі в Chanel

Ірландська акторка Джессі Баклі, яка здобула перемогу за роль у фільмі «Гамнет», обрала ефектну сукню від Chanel. Наряд поєднував контрастні кольори та класичний силует із відкритими плечима і довгою спідницею, що спадала до підлоги. Такий образ став помітною зміною для акторки, яка зазвичай з’являється на публіці у більш стриманих кольорах.

EJAE

Ejae в Dior

Співачка, номінована на «Оскар» у категорії «Найкраща оригінальна пісня» за композицію Golden із фільму KPop Demon Hunters, з’явилася на червоній доріжці у золотій сукні. Її наряд був густо прикрашений декоративними елементами та мав драпірований ліф із чорними квітковими деталями на плечі та стегні. Шлейф сукні розширювався донизу і завершувався довгими бахромчастими панелями.

Хлоя Чжао

Хлоя Чжао Хлоя Чжао з'явилася у драматичній чорній сукні

Режисерка фільму Hamnet Хлоя Чжао обрала драматичний чорний образ із об’ємними рукавами та декоративними елементами.

Гайді Клум

Гайді Клум у сукні Chrome Hearts

Супермодель Гайді Клум з’явилася у сукні Chrome Hearts тілесного кольору, прикрашеній перлинами.

Енн Гетевей

Енн Гетевей у сукні Valentino Couture

Акторка Енн Гетевей обрала сукню Valentino Couture з яскравим принтом та довгою спідницею. Образ доповнили масивний пояс і довгі рукавички.

Реджина Голл

Реджина Голл з'явилася у чорно-золотій сукні асиметричного крою

Акторка Реджина Голл з’явилася у чорно-золотій сукні асиметричного крою з металізованим корсетом і довгою спідницею зі шліцом.

Еліс Сміт

Еліс Сміт з'явилася у стриманій чорній сукні з глибоким декольте та коротким шлейфом

Співачка Еліс Сміт обрала стриману чорну сукню з глибоким декольте та невеликим шлейфом.

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон у класичній сукні Armani Privé

Номінантка на «Оскар» Кейт Гадсон з’явилася у класичній сукні Armani Privé у стилі старого Голлівуду.

Арден Чо

Арден Чо у чорній мереживній сукні з металевим блиском

Акторка Арден Чо обрала чорну мереживну сукню з металевим блиском та декоративну зелену накидку.

Місті Коупленд

Балерина Місті Коупленд з’явилася у незвичному ансамблі, що поєднував костюм і спідницю з елементами балетної естетики.

Аулі’ї Кравальйо

Аулі'ї Кравальйо з'явилася у пишній бальній сукні

Акторка Аулі’ї Кравальйо обрала пишну бальну сукню кольору слонової кістки з об’ємною декоративною деталлю на ліфі.

Чейз Інфініті

Чейз Інфініті у ліловій сукні Louis Vuitton

Акторка Чейз Інфініті дебютувала на «Оскарі» у ліловій сукні Louis Vuitton, створеній спеціально для церемонії. За повідомленнями стилістів, на виготовлення цього вбрання пішло понад 750 годин ручної роботи.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у ніжно-рожевій сукні Chanel

Акторка Ніколь Кідман з’явилася у ніжно-рожевій сукні Chanel із декоративними елементами та пір’ям.

Ренате Рейнсве

Ренате Рейнсве у сукні Louis Vuitton

Номінантка на «Оскар» Ренате Рейнсве обрала червону мінімалістичну сукню Louis Vuitton.

Бека Мічі

Бека Мічі з'явилася у світлій асиметричній сукні

Модель та інфлюенсерка Бека Мічі з’явилася на червоній доріжці у світлій асиметричній сукні з одним відкритим плечем. Верх вбрання мав декоративні переплетені елементи та прозорі вставки, що створювали геометричний візерунок. Спідниця з легкої тканини спадала до підлоги й переходила у довгий шлейф.

Шейна Макгейл

Шейна Макгейл у сукні від Lever Couture

Шейна Макгейл з’явилася на червоній доріжці у довгій чорній вечірній сукні з блискучої тканини. Наряд мав високий розріз на стегні та довгий шлейф, а об’ємні декоративні елементи надавали образу виразності.

Акторка доповнила вбрання блискучими сережками, браслетом і каблучками, а також чорними туфлями-човниками. Вона зробила укладку з локонами, елегантний макіяж і червоний манікюр.

Марсай Мартін

Марсай Мартін у довгій коричневій вечірній сукні без бретелей

Американська акторка Марсай Мартін з’явилася на червоній доріжці у довгій коричневій вечірній сукні без бретелей. Вбрання мало корсетний верх і драпірування на талії, що переходило у довгий шлейф. Образ акторка доповнила чорно-білим чокером, сережками та короткою укладкою з легкими хвилями.

Ліа Майрен

Ліа Майрен обрала незвичну світлу сукню з асиметричними деталями

Акторка Ліа Майрен обрала незвичну світлу сукню з асиметричними деталями та багатошаровою спідницею з напівпрозорого тюлю. Декор із пір’я на плечі додає образу авангардності, а стримана палітра робить його водночас витонченим і сучасним.

Келлі Ріпа

Келлі Ріпа у блискучій сукні, яка оздоблена паєтками

Акторка та телеведуча Келлі Ріпа з’явилася на червоній доріжці у блискучій золотистій сукні, щедро оздобленій паєтками. Лаконічний прямий силует підкреслює фігуру, а сяйво тканини створює ефектний та елегантний вечірній образ.

Одеса А'Зіон

Одеса А'Зіон у чорному образі від Valentino

Американська акторка з’явилася на червоній доріжці у чорному образі від Valentino у стилі бохо. Вбрання поєднує глибокий виріз, декоративну вишивку та спідницю з ефектом «піано-шалі», створюючи гламурний вигляд. Образ виглядає невимушено, ніби зібраний із різних елементів в останню мить, але саме це додає йому молодіжної енергії та індивідуальності.

Нагадаємо, що 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. «Главком» публікує список всіх переможців Оскару-2026.