«Оскар-2026»: 20 найкращих суконь червоної доріжки
На церемонії вручення премії «Оскар» у театрі «Долбі» зірки продемонстрували розкішні вечірні образи: від класичних чорних суконь до блискучих дизайнерських творінь
Церемонія вручення премії «Оскар» традиційно задає тон вечірній моді. Поки кінокритики обговорюють переможців, модні оглядачі уважно розглядають червону доріжку біля театру «Долбі» в Лос-Анджелесі, де зірки щороку демонструють найефектніші образи. Цього разу на церемонії «Оскар-2026» акторки обрали як класичні силуети, так і сміливі дизайнерські рішення, повідомляє «Главком».
На червоній доріжці з’явилося чимало образів, які одразу привернули увагу публіки та фотографів. Серед них елегантні класичні сукні, блискучі дизайнерські вбрання та сміливі експерименти з текстурами і кольорами.
Джессі Баклі
Ірландська акторка Джессі Баклі, яка здобула перемогу за роль у фільмі «Гамнет», обрала ефектну сукню від Chanel. Наряд поєднував контрастні кольори та класичний силует із відкритими плечима і довгою спідницею, що спадала до підлоги. Такий образ став помітною зміною для акторки, яка зазвичай з’являється на публіці у більш стриманих кольорах.
EJAE
Співачка, номінована на «Оскар» у категорії «Найкраща оригінальна пісня» за композицію Golden із фільму KPop Demon Hunters, з’явилася на червоній доріжці у золотій сукні. Її наряд був густо прикрашений декоративними елементами та мав драпірований ліф із чорними квітковими деталями на плечі та стегні. Шлейф сукні розширювався донизу і завершувався довгими бахромчастими панелями.
Хлоя Чжао
Режисерка фільму Hamnet Хлоя Чжао обрала драматичний чорний образ із об’ємними рукавами та декоративними елементами.
Гайді Клум
Супермодель Гайді Клум з’явилася у сукні Chrome Hearts тілесного кольору, прикрашеній перлинами.
Енн Гетевей
Акторка Енн Гетевей обрала сукню Valentino Couture з яскравим принтом та довгою спідницею. Образ доповнили масивний пояс і довгі рукавички.
Реджина Голл
Акторка Реджина Голл з’явилася у чорно-золотій сукні асиметричного крою з металізованим корсетом і довгою спідницею зі шліцом.
Еліс Сміт
Співачка Еліс Сміт обрала стриману чорну сукню з глибоким декольте та невеликим шлейфом.
Кейт Гадсон
Номінантка на «Оскар» Кейт Гадсон з’явилася у класичній сукні Armani Privé у стилі старого Голлівуду.
Арден Чо
Акторка Арден Чо обрала чорну мереживну сукню з металевим блиском та декоративну зелену накидку.
Місті Коупленд
Балерина Місті Коупленд з’явилася у незвичному ансамблі, що поєднував костюм і спідницю з елементами балетної естетики.
Аулі’ї Кравальйо
Акторка Аулі’ї Кравальйо обрала пишну бальну сукню кольору слонової кістки з об’ємною декоративною деталлю на ліфі.
Чейз Інфініті
Акторка Чейз Інфініті дебютувала на «Оскарі» у ліловій сукні Louis Vuitton, створеній спеціально для церемонії. За повідомленнями стилістів, на виготовлення цього вбрання пішло понад 750 годин ручної роботи.
Ніколь Кідман
Акторка Ніколь Кідман з’явилася у ніжно-рожевій сукні Chanel із декоративними елементами та пір’ям.
Ренате Рейнсве
Номінантка на «Оскар» Ренате Рейнсве обрала червону мінімалістичну сукню Louis Vuitton.
Бека Мічі
Модель та інфлюенсерка Бека Мічі з’явилася на червоній доріжці у світлій асиметричній сукні з одним відкритим плечем. Верх вбрання мав декоративні переплетені елементи та прозорі вставки, що створювали геометричний візерунок. Спідниця з легкої тканини спадала до підлоги й переходила у довгий шлейф.
Шейна Макгейл
Шейна Макгейл з’явилася на червоній доріжці у довгій чорній вечірній сукні з блискучої тканини. Наряд мав високий розріз на стегні та довгий шлейф, а об’ємні декоративні елементи надавали образу виразності.
Акторка доповнила вбрання блискучими сережками, браслетом і каблучками, а також чорними туфлями-човниками. Вона зробила укладку з локонами, елегантний макіяж і червоний манікюр.
Марсай Мартін
Американська акторка Марсай Мартін з’явилася на червоній доріжці у довгій коричневій вечірній сукні без бретелей. Вбрання мало корсетний верх і драпірування на талії, що переходило у довгий шлейф. Образ акторка доповнила чорно-білим чокером, сережками та короткою укладкою з легкими хвилями.
Ліа Майрен
Акторка Ліа Майрен обрала незвичну світлу сукню з асиметричними деталями та багатошаровою спідницею з напівпрозорого тюлю. Декор із пір’я на плечі додає образу авангардності, а стримана палітра робить його водночас витонченим і сучасним.
Келлі Ріпа
Акторка та телеведуча Келлі Ріпа з’явилася на червоній доріжці у блискучій золотистій сукні, щедро оздобленій паєтками. Лаконічний прямий силует підкреслює фігуру, а сяйво тканини створює ефектний та елегантний вечірній образ.
Одеса А'Зіон
Американська акторка з’явилася на червоній доріжці у чорному образі від Valentino у стилі бохо. Вбрання поєднує глибокий виріз, декоративну вишивку та спідницю з ефектом «піано-шалі», створюючи гламурний вигляд. Образ виглядає невимушено, ніби зібраний із різних елементів в останню мить, але саме це додає йому молодіжної енергії та індивідуальності.
Нагадаємо, що 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. «Главком» публікує список всіх переможців Оскару-2026.
