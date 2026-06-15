Атака РФ на Київ: будинки зірок потрапили під обстріл (фото)

Зірки показали наслідки російської атаки на Київ

У ніч на 15 червня російські війська атакували Київ та ще низку міст України. Під атаку ворога потрапили й житлові будинки, серед яких були помешкання українських зірок, розповідає «Главком».

Марічка Довбенко

У будинок Марічки Довбенко потрапив уламок, що спричинило пожежу фото: Іnstagram.com/marichka.dovbenko

У будинок інфлюєнсерки Марічки Довбенко поцілили росіяни. Блогерка розповіла, що уламок влучив у поверх трохи вище від її квартири. На момент атаки Довбенко перебувала вдома, вона поділилася кадрами після влучання та своїми переживаннями.

«Я не вірю, що я жива!!! Приліт відбувся на декілька поверхів вище моєї квартири. Ліфти не працювали через це. Але, слава Богу, на моєму поверсі був доступ до сходової клітки. Дякую, Боже», – зазначила інфлюєнсерка.

Соня Морозюк

Будинок Соні Морозюк потрапив під атаку росіян фото: Іnstagram.com/sonya.moroziuk

Будинок художниці Соні Морозюк також потрапив під атаку росіян. Влучання сталося поверхом вище від квартири, де живе блогерка.

«Це було дуже гучно і страшно. Тушать пожежу. Пожежна машина, рятувальники, ви не уявляєте, що тут зараз відбувається. Бережіть себе, бо може прилетіти у ваш дім, чого я нікому не бажаю, звісно», – розповіла блогерка в Instagram-stories.

Також художниця зізналася, що після прильоту перебувала у шоковому стані. Однак вона зауважила, що намагалася триматися та не панікувати.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк поділилася кадрами після нічного обстрілу Києва фото: Іnstagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк теж поділилася кадрами після нічного обстрілу Києва. Зірка розповіла, що перебувала на -3 поверсі у паркінгу, однак після прильоту навіть в укритті з’явився дим. Тож зірка звернулася до українців та порадила спускатися глибше під час російських атак.

«Друзі. Страшна ніч. І, як показала практика, навіть -1 поверх паркінгу дуже небезпечний, та що тут сказати, навіть на -3-му дихали горілим. Тому не нехтуйте особистою безпекою, ховайтесь... і ховайтесь глибше», – закликала ведуча.

Наталія Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська також показала кадри з нічного обстрілу столиці. Зірка опублікувала відео, де вона сидить поруч зі своїми дітьми, а з вулиці лунають вибухи.

«На жаль, сьогодні це тільки початок. Уже немає ані слів, ані сліз. Тримаймося. Усі в укриття, у кого є воно», – йдеться в підписі до відео зірки.

До слова, на допис Наталії Могилевської відреагувала російська артистка Алла Пугачова. Вона залишила під відео Могилевської смайл із двома складеними руками. Частіше цей смайл використовують для висловлення вдячності або підтримки. Під коментарем Алли Пугачової українці дякували їй за підтримку.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 15 червня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог застосував 681 засіб повітряного нападу, серед яких ракети різних типів та сотні безпілотників.