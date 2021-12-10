Ники Минаж полностью разделась в честь дня рождения

Артистка обожает удивлять публику: появиться на мероприятии с полуобнаженной грудью

Эпатажная американская рэперш устроила горячую фотосессию по случаю своего дня рождения – певице исполнилось 39 лет.

Хотя для актрисы в этом мало необычного – в своих клипах она тоже часто снимается практически голой, прикрывая грудь наклейками-звездочками, а попу легкими тканями.

Минаж решила порадовать не только себя, но и поклонников. Фото: instagram.com/nickiminaj

Откровенные фото певица выставила в своем Instagram. «Поздравьте плохиша с днем рождения», – подписала кадры Ники. Ее посты собрали больше пяти миллионов лайков, а в комментариях подписчики написали десятки тысяч поздравлений.

Ники Минаж – 39. Фото: instagram.com/nickiminaj

Ники обожает удивлять публику, появляясь в смелых образах даже повседневной жизни.

Раздеться на камеру для Минаж – проще простого. Фото: instagram.com/nickiminaj

Так, певица легко может надеть наряд, состоящий из мягких игрушек, появиться на мероприятии с полуобнаженной грудью, примерить образ куклы Барби или выйти в свет в обтягивающих комбинезонах, демонстрируя пышные формы. Легко может нарядиться в винил с ног до головы, примерить «голое» платье, облачиться в звериный принт.