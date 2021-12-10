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    Ники Минаж полностью разделась в честь дня рождения

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    &laquo;Поздравьте плохиша&raquo;, &ndash; подписала снимки Ники. - Ники Минаж полностью разделась в честь дня рождения
    «Поздравьте плохиша», – подписала снимки Ники.
    Фото: instagram.com/nickiminaj/

    Артистка обожает удивлять публику: появиться на мероприятии с полуобнаженной грудью

    Эпатажная американская рэперш устроила горячую фотосессию по случаю своего дня рождения – певице исполнилось 39 лет.

    Хотя для актрисы в этом мало необычного – в своих клипах она тоже часто снимается практически голой, прикрывая грудь наклейками-звездочками, а попу легкими тканями.

    Минаж решила порадовать не только себя, но и поклонников. Фото: instagram.com/nickiminaj
    Минаж решила порадовать не только себя, но и поклонников. Фото: instagram.com/nickiminaj

    Откровенные фото певица выставила в своем Instagram. «Поздравьте плохиша с днем рождения», – подписала кадры Ники. Ее посты собрали больше пяти миллионов лайков, а в комментариях подписчики написали десятки тысяч поздравлений.

    Ники Минаж – 39. Фото: instagram.com/nickiminaj
    Ники Минаж – 39. Фото: instagram.com/nickiminaj

    Ники обожает удивлять публику, появляясь в смелых образах даже повседневной жизни.

    Раздеться на камеру для Минаж – проще простого. Фото: instagram.com/nickiminaj
    Раздеться на камеру для Минаж – проще простого. Фото: instagram.com/nickiminaj

    Так, певица легко может надеть наряд, состоящий из мягких игрушек, появиться на мероприятии с полуобнаженной грудью, примерить образ куклы Барби или выйти в свет в обтягивающих комбинезонах, демонстрируя пышные формы. Легко может нарядиться в винил с ног до головы, примерить «голое» платье, облачиться в звериный принт.

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    Теги: скандал шоу-бизнес
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    Ники Минаж полностью разделась в честь дня рождения