Николь Кидман относится к числу знаменитостей, которые стараются как можно тщательней оградить детей от публичности

Актриса считает, что ее известность может лишить ее младших дочерей детства, поэтому на светские приемы и красные дорожки она категорически отказывается их брать. Более того, актриса даже переехала из Голливуда в небольшой городок под названием Нэшвилл. В одном из последних интервью Николь



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Николь Кидман относится к числу знаменитостей, которые стараются как можно тщательней оградить детей от публичности

Актриса считает, что ее известность может лишить ее младших дочерей детства, поэтому на светские приемы и красные дорожки она категорически отказывается их брать. Более того, актриса даже переехала из Голливуда в небольшой городок под названием Нэшвилл.

В одном из последних интервью Николь призналась, что боится за психическое здоровье семилетней Фэйт и девятилетней Сандэй. По ее словам, публичность может пагубно на них отразиться, хотя сами девочки не раз просили знаменитую маму взять их с собой на церемонии и премьеры ее фильмов.

«Я боюсь слишком рано выставлять их напоказ. А вот отпраздновать что-то, повеселиться вместе с нами — пожалуйста, но в приватном порядке», — рассказала актриса.

Кроме того, Николь призналась, что для них с мужем неприемлемо продолжительное отсутсвие дома: «Мы с Китом сразу начинаем паниковать и нервничать, если не видимся с девочками и друг с другом более двух недель. Каждый вечер мы стараемся вместе ужинать, а порой к нам присоединяются школьные друзья детей с родителями».

Кстати, недавно актриса все же решилась завести страницу в Instagram. Пока она публикует только снимки с коллегами, но поклонники с нетерпением ждут, когда там появятся семейные фото и надеятся, что Николь не забросит соц сеть.

Джерело: graziamagazine.ru