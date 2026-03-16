Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Роберт Де Ніро заговорив українською

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: Rocco Spaziani

Робер Де Ніро побажав Україні якнайшвидшого миру та закликав людей триматися попри всі випробування

Легендарний голлівудський актор Роберт Де Ніро вкотре засвідчив свою солідарність із народом України, записавши відеозвернення. Про це пише «Главком».

Зірка світового кінематографа, який від початку повномасштабного вторгнення послідовно засуджує дії агресора, почав свій ролик неочікуваним вітанням українською мовою. Де Ніро наголосив, що він, його родина та мільйони американських співгромадян захоплюються стійкістю українців у боротьбі проти аморальної російської агресії та бачать усі злочини, які вчиняють окупанти на українській землі.

У своєму зверненні актор побажав Україні якнайшвидшого миру та закликав людей триматися попри всі випробування. Завершуючи промову, Роберт Де Ніро знову перейшов на українську, виголосивши гасло «Слава Україні». Позиція кінозірки викликала хвилю вдячності у соціальних мережах, де українці називають актора справжнім другом держави. 

Раніше популярний американський актор Роберт Де Ніро публічно висловився про президента США Дональда Трампа. Актор виступив проти політика, розкритикувавши його. 

У своєму недавньому інтерв’ю для програми The Weekend на каналі MSNBC американський актор Роберт Де Ніро заявив, що Трамп має наміри нашкодити США. 

Теги: українці актор голлівудський актор Роберт Де Ніро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Актор спародіював Козловського в костюмі бодібілдера: зал вибухнув оваціями (відео)
Актор спародіював Козловського в костюмі бодібілдера: зал вибухнув оваціями (відео)
13 березня, 12:31
Влада Молдови закликала біженців не вірити «помічникам» у соцмережах
Молдова попередила українських біженців про аферу з тимчасовим захистом
12 березня, 12:49
Сіярто укотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».
Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»
8 березня, 20:41
4 березня Петру Бенюку виповнилося б 80 років
80-річчя народного артиста Петра Бенюка: шлях актора у кіно та театрі
4 березня, 12:05
Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
22 лютого, 06:55
Микита Панфілов працював в Україні близько семи років
Зірка серіалу «Пес» розповів про путініста Микиту Панфілова, який замовчує війну в Україні
20 лютого, 11:10
У холод люди частіше витрачають електроенергію, а економія відходить на другий план
Чому відключення є, а суми в платіжках ростуть: у Yasno розставили крапки над «і»
18 лютого, 21:30
На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках ситуація залишається динамічною
Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
18 лютого, 18:04
Павло Текучев зіграв закарпатця Андрія Ворона у фільмі «Вічник»
Актор Павло Текучев: У лютому 2022 року Резнікович просив трупу дочекатися...
16 лютого, 17:00

Шоу-біз

Оскар-2026: всі переможці найголовнішої кінопремії року
Оскар-2026: всі переможці найголовнішої кінопремії року
Шон Пенн пропустив Оскар-2026 заради візиту до України 
Шон Пенн пропустив Оскар-2026 заради візиту до України 
Роберт Де Ніро заговорив українською
Роберт Де Ніро заговорив українською
Оскар-2026. Названо найкращий фільм року
Оскар-2026. Названо найкращий фільм року
Оскар-2026. Названо ім'я найкращої актриси року
Оскар-2026. Названо ім'я найкращої актриси року
Оскар-2026. Оголошено ім'я найкращого актора року
Оскар-2026. Оголошено ім'я найкращого актора року

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua