Роберт Де Ніро заговорив українською

Робер Де Ніро побажав Україні якнайшвидшого миру та закликав людей триматися попри всі випробування

Легендарний голлівудський актор Роберт Де Ніро вкотре засвідчив свою солідарність із народом України, записавши відеозвернення. Про це пише «Главком».

Зірка світового кінематографа, який від початку повномасштабного вторгнення послідовно засуджує дії агресора, почав свій ролик неочікуваним вітанням українською мовою. Де Ніро наголосив, що він, його родина та мільйони американських співгромадян захоплюються стійкістю українців у боротьбі проти аморальної російської агресії та бачать усі злочини, які вчиняють окупанти на українській землі.

У своєму зверненні актор побажав Україні якнайшвидшого миру та закликав людей триматися попри всі випробування. Завершуючи промову, Роберт Де Ніро знову перейшов на українську, виголосивши гасло «Слава Україні». Позиція кінозірки викликала хвилю вдячності у соціальних мережах, де українці називають актора справжнім другом держави.

