Шон Пенн пропустив Оскар-2026 заради візиту до України 

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Шон Пенн неодноразово відвідував Україну
фото: Пресцентр штабу ООС

Актору не вдалося особисто отримати свою нагороду на сцені кінопремії «Оскар»

Американський актор Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026. Під час вручення йому статуетки «Оскара» за перемогу в одній з номінацій, він перебував на шляху до України. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Times.

На церемонії нагородження кінопремії Оскар-2026 був відсутній актор американський актор Шон Пенн. Повідомляється, що напередодні він планував відвідати Україну, але не розголошував з якою метою. 

Шонн Пен отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Одна битва за іншою», але не прибув на церемонію нагородження
фото: Getty Images

Відомо, що вже на момент церемонії «Оскара» Шон Пенн не перебував у США. Зокрема, під час прямої трансляції Оскару ведучий номінації «Найкращий актор другого плану» Кіран Калкін заявив: «Шон Пенн не зміг бути тут цього вечора, або не хотів, тому я візьму нагороду від його імені».

Нагадаємо, що Шон Пенн неодноразово відвідував Україну з початку повномаштабного вторгнення. Під час одного з таких візитів він відвідав війських третьому окремому полку спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго. Там опублікували звернення від Пенна, у якому він висловив упевненість, що Україна переможе у війні.

Ба більше, Шон Пенн торік зробив татуювання з українським тризубом. На той час актор вже дев'ять разів приїжджав до України з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляв «Главком», у номінації «Найкращий актор другого плану» переміг Шон Пенн. Він зіграв головного героя у фільмі «Одна битва за іншою».  До слова прогнози букмекерів здійснилися, адже саме Шону Пенну пророкували перемогу у номінації «Найкращий актор другого плану».

Нагадаємо, на щорічній кінопремії Оскар-2026 оголосили ім’я найкращого актора року. Статуетку Оскару-2026 отримав актор Майкл Бекарі Джордан. Він зіграв роль у стрічці «Грішники», що стала доленосно для нього. Букмекери прогнозували перемогу саме йому.

Також повідомлялося ім’я найкращої акторки року. У номінації «Найкраща актриса» на щорічній кінопремії «Оскар» перемогла Джессі Баклі. Акторка здобула перемогу за роль у фільмі «Гамнет». Вона зіграла головну жіночу роль, дружини Вільяма Шекспіра Агнес у фільмі «Гамнет».

