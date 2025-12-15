На концерті Макса Барського зникло світло. Як відреагував співак та що пишуть українці (фото)

Українці оцінили вміння Макса Барського діяти в критичних ситуаціях з гумором

13 грудня у Києві в Палаці спорту відбулося передріздвяне шоу співака Макса Барських. Концерт виконавця став темою для обговореннь у соцмережах, зокрема на платформі Threads. Що саме стало приводом безлічі коментарів після шоу артиста, пояснює «Главком».

Під час концерту Макса Барських у Палаці спорту зникло світло, також приводом обговорень стали гучні заяви співака. Відомо, що передноворічне шоу Макса Барських складалося з чотирьох музичних блоків. Концерт почався з виконання співаком його україномовного альбому «Місто дощів». Після завершення першого блоку у Палаці спорту вимкнули світло, через що перестав працювати головний екран, де транслювали кліпи до пісень Макса Барських.

Попри технічні проблеми зі світлом, сам співак з гумором відреагував на цю ситуацію. «Мені потрібно було поїхати додому поставити прання, поки є світло. Вибачте, що це зайняло трохи часу. Був час поїсти чи ні? Хочу, щоб у вас був гарний настрій», – сказав співак зі сцени.

Після цього артист неодноразово просив вибачення у глядачів разом зі своїм із креативним продюсером шоу Аланом Бадоєвим. Саме це українці почали обговорювати у соцмережах. Зокрема, вони зауважили, що Макс Барських залишається людяним та має гарне почуття гумору навіть в критичних ситуаціях.

Що писали українці у коментарях про концерт Макса Барських

«В наші часи інколи треба почекати. Щастя в дрібницях і в умінні чекати».

«Як організатор заходів можу сказати, що б в такий момент у мене б зупинилось серце. Команда і Макс просто герої».

«Ісус ходив по воді. Барських – топ, бо він вміє ходити по сцені».

«Сьогодні тредс заполонив Макс Барських», – писали українці в соцмережі.

Ситуацію з блекаутом на концерті Макса Барського прокоментував режисер Герман Ненов в сториз на своїй сторінці в Instagram. «В Україні серед співаків і співачок дуже багато крутих вокалістів, ще більше класних артистів і майже немає суперзірок. Напевно Макс один з небагатьох, хто може претендувати на це звання», – написав він. Це також прокоментував продюсер Олексій Гончаренко. «Справжні зірки сяють попри всі блекаути», – написав продюсер.

Ще однією темою обговорень у соцмережах після шоу Макса Барських стали його плани на 2026 рік. Артист заявив, що хоче у наступному році хоче зайнятися благодійністю та допомагати дітям. До слова, на концерті українці зібрали 292 тис. грн. для благодійного фонду боксера Олександра Усика.

Маск Барських подякував своїм шанувальникам за концерт та підтримку й заявив, що це шоу класичного формату було останнім. «Боже, який же це кайф бути з вами, відчувати підтримку, співати разом. Для кожного артиста це і є справжня й єдина нагорода, заради якої народжуються всі пісні. Вчора ми відіграли крайній концерт у класичному форматі. Це було по-справжньому феєрично. І я дякую вам за те, що попри технічну паузу наше з вами єднання стало лише міцнішим. Я щиро дякую всій команді, яка створює зі мною цю красу, справжнє свято пісні. Цей Палац залишиться в наших серцях назавжди. Він свідчить про те, що українці єдині, потужні й уміють жити попри все», – написав співак.

