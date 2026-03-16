Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Оскар-2026: онлайн-трансляція церемонії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На премії Оскар-2026 буде обрано переможців у 24 номінаціях
фото: Oscar Academy

98-а церемонія кінопремії Оскар проходить у Лос-Анджелесі 

У США (Лос-Анджелес) розпочинається церемонія найпрестижнішої кінопремії Оскар 2026 року. На 98-а церемонію нагородження вже починають прибувати світові зірки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму онлайн-трансляцію премії Оскар-2026.

Оскар-2026: онлайн-трансляція

OSCARS 2026

Як повідомляв «Главком», 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-а церемонія «Оскар». Цього року вже вдруге на сцені в ролі ведучого з’явився Конан О’Браєн. Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.

Для України трансляція Оскару відбудеться в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура». Трансляція відбуватиметься з українським перекладом та супроводом жестовою мовою. Коментуватиме церемонію актор і режисер Олексій Гнатковський, який також стане ведучим передшоу.

Читайте також:

Теги: США кіно премія Кінопремія «Оскар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua