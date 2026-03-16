Оскар-2026: онлайн-трансляція церемонії

98-а церемонія кінопремії Оскар проходить у Лос-Анджелесі

У США (Лос-Анджелес) розпочинається церемонія найпрестижнішої кінопремії Оскар 2026 року. На 98-а церемонію нагородження вже починають прибувати світові зірки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму онлайн-трансляцію премії Оскар-2026.

Як повідомляв «Главком», 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-а церемонія «Оскар». Цього року вже вдруге на сцені в ролі ведучого з’явився Конан О’Браєн. Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.

Для України трансляція Оскару відбудеться в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура». Трансляція відбуватиметься з українським перекладом та супроводом жестовою мовою. Коментуватиме церемонію актор і режисер Олексій Гнатковський, який також стане ведучим передшоу.