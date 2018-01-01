Натали Портман снялась в соблазнительной летней фотосессии

Актриса поделилась неприятными воспоминаниями о том, как едва не стала жертвой сексуальных домогательств

Знаменитая голливудская актриса Натали Портман стала музой февральского выпуска издания Porter magazine. Специально для этого издания артистка примерила несколько ярких и сочных образов красных тонов: соблазнительные платья, корсеты и блузки. В интервью, которое сопровождает снимки, актриса прокомментировала секс-скандал в Голливуде. В частности,



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Натали Портман

Актриса поделилась неприятными воспоминаниями о том, как едва не стала жертвой сексуальных домогательств

Знаменитая голливудская актриса Натали Портман стала музой февральского выпуска издания Porter magazine. Специально для этого издания артистка примерила несколько ярких и сочных образов красных тонов: соблазнительные платья, корсеты и блузки.

В интервью, которое сопровождает снимки, актриса прокомментировала секс-скандал в Голливуде. В частности, она рассказала, что ей действительно в течение карьеры оказывали ненадлежащие знаки внимания «более 100 раз», однако она не придавала этому значения, считая, что это лишь «неотъемлемая часть процесса».

«Сначала я подумала, что у меня нет никакой истории о секс-насилии в Голливуде. Однако потом я поняла, что могу рассказать 100 историй о домогательствах. И мне кажется, многие люди не придают этому значения так же, как и я», - отметила Портман.

Также она добавила, что однажды оказалась в компании продюсера на яхте, где чудом избежала сексуального домогательства. «Мы были одни на яхте, и для нас было подготовлена только одна кровать – на двоих. Ничего не произошло, меня ни к чему не заставили насильно. Я сказала ему, что чувствую себя некомфортно и мое решение было воспринято с уважением. Однако это совершенно неприемлемо, понимаете? Я была очень напугана», - рассказывает она.

Джерело: 24 канал