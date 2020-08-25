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    Шоу-биз

    Новый рекорд: клип корейской группы набрал 50 миллионов просмотров за восемь часов (видео)

    • Розсилка
    Группа BTS - Новый рекорд: клип корейской группы набрал 50 миллионов просмотров за восемь часов (видео)
    Группа BTS

    Американское издание Forbes заявило, что релиз «побил рекорд самой громкой премьеры в истории YouTube»

    Новый клип кей-поп-группы BTS на композицию Dynamite набрал 50 миллионов просмотров на YouTube за восемь часов с момента публикации. Музыкальное видео также получило 5,6 миллиона лайков.

    Dynamite стал первой композицией южнокорейского бойзбенда, записанной полностью на английском языке. В ней поется о веселой вечеринке.

    Журнал Rolling Stone назвал трек «претендентом на песню лета». Американское издание Forbes заявило, что релиз «побил рекорд самой громкой премьеры в истории YouTube».

    BTS — южнокорейский бойзбенд, появившийся в 2013 году. Он состоит из семи участников.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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