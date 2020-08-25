Новый рекорд: клип корейской группы набрал 50 миллионов просмотров за восемь часов (видео)



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Группа BTS

Американское издание Forbes заявило, что релиз «побил рекорд самой громкой премьеры в истории YouTube»

Новый клип кей-поп-группы BTS на композицию Dynamite набрал 50 миллионов просмотров на YouTube за восемь часов с момента публикации. Музыкальное видео также получило 5,6 миллиона лайков.

Dynamite стал первой композицией южнокорейского бойзбенда, записанной полностью на английском языке. В ней поется о веселой вечеринке.

Журнал Rolling Stone назвал трек «претендентом на песню лета». Американское издание Forbes заявило, что релиз «побил рекорд самой громкой премьеры в истории YouTube».

BTS — южнокорейский бойзбенд, появившийся в 2013 году. Он состоит из семи участников.

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