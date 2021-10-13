  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Новый рекорд. Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новый рекорд. Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix

    Южнокорейское шоу обошло американский сериал «Бриджертоны»

    Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон-хека о жестоких детских играх на выживание стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Соответствующий пост опубликован в официальном аккаунте сервиса в Twitter.

    За 25 дней с момента премьеры сериал набрал 111 миллионов просмотров. Это означает, что «Игра в кальмара» обошла американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров.

    В начале октября стало известно, что «Игра в кальмара» возглавила топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Проект вошел в список из 18 наиболее востребованных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.

    «Игра в кальмара» — первое южнокорейское шоу, возглавившее топ Netflix. Оно рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.

    Ранее Зеленский признался, смотрит ли «Вечерний квартал».

    Как ранее рассказывала Елена Кравец, после того, как Зеленский стал президентом, он не удалился с редакционных чатов студии, следил за тем, что делают его коллеги и едва не согласовывал номера.

    В программе «Светская жизнь» глава государства признался, что так было в начале, впрочем, сейчас физически у него практически нет времени на просмотр шоу.

    Читайте также: Копия папы. Фанаты Ирины Билык в восторге от нового фото сына певицы

    Теги: Сериал Новости Netflix
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новый рекорд. Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix