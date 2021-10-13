Новый рекорд. Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix

Южнокорейское шоу обошло американский сериал «Бриджертоны»

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон-хека о жестоких детских играх на выживание стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Соответствующий пост опубликован в официальном аккаунте сервиса в Twitter.

За 25 дней с момента премьеры сериал набрал 111 миллионов просмотров. Это означает, что «Игра в кальмара» обошла американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

В начале октября стало известно, что «Игра в кальмара» возглавила топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Проект вошел в список из 18 наиболее востребованных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.

«Игра в кальмара» — первое южнокорейское шоу, возглавившее топ Netflix. Оно рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.

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В программе «Светская жизнь» глава государства признался, что так было в начале, впрочем, сейчас физически у него практически нет времени на просмотр шоу.

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