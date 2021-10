Новый рекорд. Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон-хека о жестоких детских играх на выживание стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Соответствующий пост опубликован в официальном аккаунте сервиса в Twitter.

За 25 дней с момента премьеры сериал набрал 111 миллионов просмотров. Это означает, что «Игра в кальмара» обошла американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn