Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 39606 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 6 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 березня втратила:

  • особового складу – близько 881800 (+1140) осіб,
  • танків – 10261 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 21311 (+7) од,
  • артилерійських систем – 24108 (+21) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО – 10946 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27929 (+80),
  • крилаті ракети – 3085 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39606 (+94) од,
  • спеціальна техніка – 3769 (+0)
Втрати ворога станом на ранок 6 березня
Втрати ворога станом на ранок 6 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 березня

  • В Чорному морі ворожі два ворожих кораблі, з які є носіями крилатих ракет «Калібр»,  загальним залпом до восьми ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – одне судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 6 березня
Активність ворожого флоту станом на ранок 6 березня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1107-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Чорне море ЗСУ Генштаб Азовське море втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області РФ
За минулу добу на фронті відбулось майже сто боєзіткнень
26 лютого, 08:56
Наслідки нічної атаки на столицю
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ
23 лютого, 07:11
Окупанти атакували дронами Харківську область
Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі Харківщини
27 лютого, 22:46
Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState
Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState
28 лютого, 08:31
Головні новини ночі проти 6 березня
Росіяни атакували українські міста: головне за ніч
Сьогодні, 05:43
Сили ППО вночі збили 63 БпЛА
Окупанти вночі атакували Україну 80 дронами: постраждали чотири області
2 березня, 08:50
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10256 танків
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:26
У червні 2024 року Путін заявив, що Росія не в змозі забезпечити швидку перемогу у війні, тому російські війська прагнуть до більш поступової перемоги
Аналітики ISW пояснили, чим спровоковані великі втрати росіян на війні
Вчора, 08:25

Події в Україні

Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака шахедів на Суми: з’явились фото наслідків
Атака шахедів на Суми: з’явились фото наслідків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
У Києві невелика хмарність та без опадів: погода на 6 березня
У Києві невелика хмарність та без опадів: погода на 6 березня
У Харкові є влучання в багатоповерхівку (оновлено)
У Харкові є влучання в багатоповерхівку (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
42K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
33K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
32K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
16K
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua