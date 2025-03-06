Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 39606 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні на 6 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 березня втратила:

особового складу – близько 881800 (+1140) осіб,

танків – 10261 (+5) од,

бойових броньованих машин – 21311 (+7) од,

артилерійських систем – 24108 (+21) од,

РСЗВ – 1306 (+0) од,

засоби ППО – 10946 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27929 (+80),

крилаті ракети – 3085 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39606 (+94) од,

спеціальна техніка – 3769 (+0)

Втрати ворога станом на ранок 6 березня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 березня

В Чорному морі ворожі два ворожих кораблі, з які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – одне судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Активність ворожого флоту станом на ранок 6 березня ВМС ЗСУ

Нині триває 1107-й день повномасштабної війни в Україні.