Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії у війні на 6 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 березня втратила:
- особового складу – близько 881800 (+1140) осіб,
- танків – 10261 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 21311 (+7) од,
- артилерійських систем – 24108 (+21) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО – 10946 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27929 (+80),
- крилаті ракети – 3085 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39606 (+94) од,
- спеціальна техніка – 3769 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 6 березня
- В Чорному морі ворожі два ворожих кораблі, з які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – одне судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нині триває 1107-й день повномасштабної війни в Україні.
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