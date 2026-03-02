Головна Світ Політика
Трамп пообіцяв повний імунітет для військових Ірану, які складуть зброю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп пообіцяв повний імунітет для військових Ірану, які складуть зброю
фото: AP

Дональд Трампа наголосив, що військовим, поліції Ірану, загрожує смерть, якщо не складуть зброю

Президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп. «Це буде вірна смерть. Це буде негарно».

Звертаючись до іранського народу, Трамп знову закликав його скористатися цим моментом, додавши, що він виконав обіцянку їм допомогти.

«Будьте хоробрими, будьте сміливими, будьте героїчними та поверніть свою країну. Америка з вами. Я дав вам обіцянку і виконав цю обіцянку. Решта залежить від вас, але ми будемо поруч, щоб допомогти», – сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: США Іран Дональд Трамп

