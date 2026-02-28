Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану

Дональд Трамп наголосив, що хоче укласти угоду з Іраном мирним шляхом

Президент Дональд Трамп визнав, що він стикається зі складним вибором щодо того, як діяти у відносинах з Іраном, після того, як дипломатичні зусилля виявилися незадовільними. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Нам потрібно прийняти важливе рішення», – сказав він натовпу в Корпус-Крісті, штат Техас, де просував свою енергетичну програму.

Трамп заявив, що рішення було нелегким, і що Іран вже давно займається зловмисною поведінкою. «У нас є країна, яка вже 47 років відриває людям ноги та руки», – сказав він.

«Вони хочуть укласти угоду, але мають укласти угоду, яка буде змістовною», – сказав президент. Він додав, що проконсультувався з двома сенаторами-республіканцями від Техасу, Тедом Крузом та Джоном Корніном, на борту літака Air Force One, коли летів до штату.

«Я сказав, що ми повинні укласти угоду, яка буде змістовною», – сказав Трамп, додавши: «Я б волів зробити це мирним шляхом. Але вони дуже складні люди».

Раніше міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді, чия країна виступає ключовим посередником у переговорах повідомив, що Іран погодився зупинити накопичення збагаченого урану та ліквідувати наявні запаси у разі підписання нової угоди зі Сполученими Штатами. За його словами, Тегеран готовий піти на значно більші поступки, ніж це передбачала ядерна угода 2015 року.

План передбачає, що Іран не просто припинить виробництво, а фактично позбудеться матеріалів, які можуть бути використані для створення зброї. Збагачений уран планують змішати до найнижчого рівня та перетворити на паливо, процес створення якого є незворотним. Це позбавить країну можливості накопичити достатню кількість сировини для ядерної бомби.

Як відомо, командувач Центрального командування США Бред Купер проінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану.

Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.