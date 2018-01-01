Один из героев шоу «Наречена для тата» готов признаться в любви

Сегодняшний выпуск реалити-шоу преподнесет потенциальным невестам и телезрителям массу сюрпризов

Однако не все сюрпризы окажутся приятными. Юрий Шпилька из села Майдановка Черкасской обл., наконец, осознает, что Татьяне Сирице живется непросто в условиях, далеких от привычных. Чтобы разнообразить совместную жизнь, герой устроит ей сюрприз! Юрий проявит себя с неожиданной стороны – пригласит девушку в необычайно красивое место, а также



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Сегодняшний выпуск реалити-шоу преподнесет потенциальным невестам и телезрителям массу сюрпризов

Однако не все сюрпризы окажутся приятными.

Юрий Шпилька из села Майдановка Черкасской обл., наконец, осознает, что Татьяне Сирице живется непросто в условиях, далеких от привычных. Чтобы разнообразить совместную жизнь, герой устроит ей сюрприз! Юрий проявит себя с неожиданной стороны – пригласит девушку в необычайно красивое место, а также удивит щедростью и вниманием. Кроме того, он признается, что испытывает первые чувства к Тане.

«Постепенно с каждым днем у меня просыпаются чувства. Я этому рад», – скажет Юра.

В гости в съёмную квартиру к Михаилу Виричу, Юлие Федчун и Зое придет Евдокия Александровна, мама героя. На удивление, свекровь будет настроена позитивно и даже принесет потенциальной невестке подарок – лавандовый ароматизатор воздуха, на который у Юли аллергия…

«Освежи воздух», – скажет Евдокия Александровна Юле.

Второй герой – Павел Ткаченко – не собирается менять свой образ жизни ради Людмилы Дмухи. Он довольно резко отреагирует на бытовые просьбы девушки и вновь позволит себе грубость. Очередная небрежная фраза Павла выбьет Люду из колеи…

«Люди, которые придумывают мне работу на ночь глядя, очень редко становятся мне любимыми людьми», – обратится Павел к хозяйственной девушке.

А вот Антон Бауман не теряет надежды остаться наедине с очаровательной Ангелиной Вакулиной и узнать ее поближе. Герой предложит девушке и ее сыну Гордею посетить центр развлечений в надежде, что так у него и Ангелины появится время друг на друга. Но вот все внимание девушки будет снова сосредоточено на Гордее…

Обдумав свое поведение за все предыдущие дни совместной жизни, Марат Осипов примет решение больше времени проводить с Викторией Коротковой. Он посвятит ей все свое время и устроит настоящую сказку – поход в караоке, ночное купание в чанах и даже полет на вертолете над Киевом! Все это, чтобы, наконец, расположить девушку к романтическому общению.

«Мужчина создает девушке романтическую обстановку, а она его продолжает оскорблять», - возмутится Марат.