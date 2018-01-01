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    «Наречена для тата»: Первый скандал в популярном шоу

    Спор возник между мамой героя передачи и его возлюбленной
    В третьем выпуске романтического реалити-шоу «Наречена для тата» произошел первый скандал передачи. Его фигуратками стали мама и невеста одного из участников Михаила Вирича. Одна из пяти пар проекта – Михаил Вирич и Юлия Федчун – решили вместе снять квартиру. Однако мама мужчины, которую зовут Евдокия, агрессивно
    • Сьогодні, 12:05
    • Розсилка
    Юлия Федчун и Михаил Вирич
    Юлия Федчун и Михаил Вирич

    Спор возник между мамой героя передачи и его возлюбленной

    В третьем выпуске романтического реалити-шоу «Наречена для тата» произошел первый скандал передачи. Его фигуратками стали мама и невеста одного из участников Михаила Вирича.

    Одна из пяти пар проекта – Михаил Вирич и Юлия Федчун – решили вместе снять квартиру. Однако мама мужчины, которую зовут Евдокия, агрессивно отреагировала на это. Последняя считает, что Юлия заинтересована в Михаиле лишь материально.

    Михаил и Юлия выбрали довольно бюджетный вариант жилья. Как истинный мужчина, все денежные расходы решил взять на себя Миша. Это, правда, очень возмутило его мать.

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    Михаил Вирич

    «Бизнесменка такая! У кого ты деньги берешь?» - накинулась с вопросами на потенциальную невесту сына Евдокия.

    Юля, в свою очередь, попыталась объяснить женщине свою точку зрения: «Он не для меня снимает жилье. Он заплатил за квартиру, чтобы Зое, ему и мне было комфортно».

    При этом сам Михаил принялся защищать свою возлюбленную, но его мама никак не соглашалась мириться с решением сына.

    evdokiya
    Евдокия

    «Миша, я знаю, что ты поддаешься влиянию женщин. А она – вампирка!» - продолжила обвинять Юлю Евдокия. С оскорбительной интонацией при этом Евдокия отметила, что Юле уже 35 лет и до сих пор она не была замужем.

    В ходе разговора выяснилось, что опасения Евдокии связаны с поступком прошлой девушки Михаила – Леси, которая совсем не любила маленькую Зою.

    «Она говорила, что я ей жизнь испортила, что я украла у нее папу», - со слезами на глазах призналась Зоя.

    yuliya-fedchun-i-semya-virichej
    Евдокия спорит с Юлией Федчун

    Мама Михаила также подтвердила слова девочки: «Она пришла ко мне и сказала, что Мишу любит, а Зою – нет».

    Михаил прекратил эти отношения сразу же, как узнал о случившемся, ведь самый дорогой человек для него – это дочь.

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    Юля Федчун и Зоя

    В следующих выпусках передачи станет известно, чем разрешится этот конфликт.

    Джерело: Обозреватель

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