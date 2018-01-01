«Наречена для тата»: Первый скандал в популярном шоу

Спор возник между мамой героя передачи и его возлюбленной

В третьем выпуске романтического реалити-шоу «Наречена для тата» произошел первый скандал передачи. Его фигуратками стали мама и невеста одного из участников Михаила Вирича. Одна из пяти пар проекта – Михаил Вирич и Юлия Федчун – решили вместе снять квартиру. Однако мама мужчины, которую зовут Евдокия, агрессивно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлия Федчун и Михаил Вирич

Спор возник между мамой героя передачи и его возлюбленной

В третьем выпуске романтического реалити-шоу «Наречена для тата» произошел первый скандал передачи. Его фигуратками стали мама и невеста одного из участников Михаила Вирича.

Одна из пяти пар проекта – Михаил Вирич и Юлия Федчун – решили вместе снять квартиру. Однако мама мужчины, которую зовут Евдокия, агрессивно отреагировала на это. Последняя считает, что Юлия заинтересована в Михаиле лишь материально.

Михаил и Юлия выбрали довольно бюджетный вариант жилья. Как истинный мужчина, все денежные расходы решил взять на себя Миша. Это, правда, очень возмутило его мать.

Михаил Вирич

«Бизнесменка такая! У кого ты деньги берешь?» - накинулась с вопросами на потенциальную невесту сына Евдокия.

Юля, в свою очередь, попыталась объяснить женщине свою точку зрения: «Он не для меня снимает жилье. Он заплатил за квартиру, чтобы Зое, ему и мне было комфортно».

При этом сам Михаил принялся защищать свою возлюбленную, но его мама никак не соглашалась мириться с решением сына.

Евдокия

«Миша, я знаю, что ты поддаешься влиянию женщин. А она – вампирка!» - продолжила обвинять Юлю Евдокия. С оскорбительной интонацией при этом Евдокия отметила, что Юле уже 35 лет и до сих пор она не была замужем.

В ходе разговора выяснилось, что опасения Евдокии связаны с поступком прошлой девушки Михаила – Леси, которая совсем не любила маленькую Зою.

«Она говорила, что я ей жизнь испортила, что я украла у нее папу», - со слезами на глазах призналась Зоя.

Евдокия спорит с Юлией Федчун

Мама Михаила также подтвердила слова девочки: «Она пришла ко мне и сказала, что Мишу любит, а Зою – нет».

Михаил прекратил эти отношения сразу же, как узнал о случившемся, ведь самый дорогой человек для него – это дочь.

Юля Федчун и Зоя

В следующих выпусках передачи станет известно, чем разрешится этот конфликт.

Джерело: Обозреватель