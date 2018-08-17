Оксану Марченко на презентации «Танцев со звездами» встретили протестами и криками «ганьба!»



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Скандал вокруг участия Марченко в танцевальном проекте не утихает

Известная телеведущая и супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко пришла на презентацию проекта «Танцы со звездами», несмотря на образовавшуюся акцию протеста под стенами Национального художественного музея.

Оксану Марченко совершенно не смутил митинг с плакатами и она радостно общалась с гостями презентации и позировала фотографам.

По словам Марченко, она не боялась активистов и совершенно не понимает, почему ее участие в шоу вызвало столько шума.

«Хочется, чтобы это шоу было развлекательным. Хочется, чтобы оно не переходило в политическую плоскость. Я много лет работаю в развлекательных шоу и сделаю от себя все возможное, чтобы это шоу оставалось развлекательным. В то же время, я признаю право людей на эмоциональное выражение своего мнения. Очень жаль, что некоторые люди именно так трактуют мое участие в этом шоу. Но, с другой стороны, нас много, мы разные, есть разные мнения, и это прекрасно, что мы можем их выражать», - отметила Марченко в интервью КП в Украине.

Также телеведущая рассказала, зачем пришла на проект.

«В танцах я попадаю в те обстоятельства, в которых никогда не была. Я всегда была на сцене, но была ведущей. Здесь я буду конкурсанткой. Здесь у меня будет совершенно другая жизнь. И это еще один бесценный опыт для меня как для профессиональной телевизионной ведущей развлекательных программ. Я увижу это шоу совершенно с другой стороны», - отметила Марченко.