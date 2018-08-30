Оля Полякова призналась, что вышла замуж по «залету»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова

Сенсационное признание прозвучало на съемках шоу «Хто зверху?»

Провокационно и дерзко старт новому сезону популярного шоу «Хто зверху?» дал солидный состав звездных участников. Конкуренцию мужской команде в составе Дмитрия Шурова, певца Laud, Дмитрия Танковича и, конечно, капитана Сергея Притулы составили дивы украинской сцены – Злата Огневич, Оля Полякова и Джамала под командованием Леси Никитюк.

Чтобы выяснить, кто же круче, мужчины были готовы на все. Они пели песни из репертуара Олега Винника, угадывали, кому из животных принадлежат отложенные яйца и пускали в своих конкуренток стрелы из импровизированных луков. И женщины ни в чем им не уступали, отчаянно борясь за победу!

Но куда больше внимания привлекла дискуссия в женской команде после того, как в студии прозвучал бонусный вопрос. Какой процент мужчин считает, что парень обязан жениться на девушке в случае, если она забеременела? Тут-то между артистками развернулась откровенная беседа.

«Я считаю, что если женщина забеременела, то мужчина обязан жениться!» – заявила ведущая Нового канала Леся Никитюк.

« Мне бы хотелось, чтобы это было 100% мужчин!» – с надеждой в голосе сказала Джамала.

Откровеннее всех в споре оказалась Оля Полякова. Певица решила устроить своим коллегам мастер-класс по знанию мужской психологии.

«Сейчас я вам расскажу о мужчинах в нашей стране! – начала Суперблондинка. – Мужчины считают, что забеременеть – это наши проблемы. Они об этом не думают. И когда беременность все же наступает, то это, опять же, проблема женщины. Я сейчас не о людях, которые любят друг друга. А о тех, кто за секс без обязательств! Кто в этом случае хочет жениться?!»

Речь Поляковой оборвал бессменный ведущий программы Сергей Питула.

«Полякова! А ти это... Тоже по «залету»?», - спросил Притула.

«Да! – не раздумывая, ответила певица. – И во второй раз тоже да!».

Одним словом, Оля Полякова умеет удивить общественность. Какие еще тайны раскроет артистка и ее коллеги, смотрите уже сегодня в эфире Нового канала.