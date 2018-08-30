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    Шоу-биз

    Оля Полякова призналась, что вышла замуж по «залету»

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    Оля Полякова - Оля Полякова призналась, что вышла замуж по «залету»
    Оля Полякова

    Сенсационное признание прозвучало на съемках шоу «Хто зверху?»

    Провокационно и дерзко старт новому сезону популярного шоу «Хто зверху?» дал солидный состав звездных участников. Конкуренцию мужской команде в составе Дмитрия Шурова, певца Laud, Дмитрия Танковича и, конечно, капитана Сергея Притулы составили дивы украинской сцены – Злата Огневич, Оля Полякова и Джамала под командованием Леси Никитюк.

    Чтобы выяснить, кто же круче, мужчины были готовы на все. Они пели песни из репертуара Олега Винника, угадывали, кому из животных принадлежат отложенные яйца и пускали в своих конкуренток стрелы из импровизированных луков. И женщины ни в чем им не уступали, отчаянно борясь за победу!

    Но куда больше внимания привлекла дискуссия в женской команде после того, как в студии прозвучал бонусный вопрос. Какой процент мужчин считает, что парень обязан жениться на девушке в случае, если она забеременела? Тут-то между артистками развернулась откровенная беседа.

    «Я считаю, что если женщина забеременела, то мужчина обязан жениться!» – заявила ведущая Нового канала Леся Никитюк.

    « Мне бы хотелось, чтобы это было 100% мужчин!» – с надеждой в голосе сказала Джамала.

    Откровеннее всех в споре оказалась Оля Полякова. Певица решила устроить своим коллегам мастер-класс по знанию мужской психологии.

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    Оля Полякова призналась, что вышла замуж по «залету»
    Оля Полякова призналась, что вышла замуж по «залету»
    Оля Полякова призналась, что вышла замуж по «залету»
    Оля Полякова призналась, что вышла замуж по «залету»

    «Сейчас я вам расскажу о мужчинах в нашей стране! – начала Суперблондинка. – Мужчины считают, что забеременеть – это наши проблемы. Они об этом не думают. И когда беременность все же наступает, то это, опять же, проблема женщины. Я сейчас не о людях, которые любят друг друга. А о тех, кто за секс без обязательств! Кто в этом случае хочет жениться?!»

    Речь Поляковой оборвал бессменный ведущий программы Сергей Питула.

    «Полякова! А ти это... Тоже по «залету»?», - спросил Притула.

    «Да! – не раздумывая, ответила певица. – И во второй раз тоже да!».

    Одним словом, Оля Полякова умеет удивить общественность. Какие еще тайны раскроет артистка и ее коллеги, смотрите уже сегодня в эфире Нового канала.

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