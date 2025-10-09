Легендарний музикант потрапив у ДТП в Малібу. Його госпіталізували

74-річний вокаліст, бас-гітарист гурту Kiss вже проходить реабілітацію вдома

Співзасновник рок-гурту Kiss Джин Сіммонс був госпіталізований до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в американському місті Малібу (штат Каліфорнія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eonline.

Як повідомили в офісі шерифа Лос-Анджелеса, 74-річний музикант їхав на своєму Lincoln Navigator уздовж шосе Pacific Coast Highway, коли врізався у припаркований автомобіль. За словами Джина Сіммонса, перед зіткненням він на мить знепритомнів або відчув запаморочення. Точно дати оцінку своєму стану на той момент артист не зміг.

Дружина музиканта, Шеннон Твід, зазначила, що Сіммонса було госпіталізовано до лікарні. Але він пробув там недовго і вже відновлюється вдома. Шеннон додала, що причиною інциденту могли бути зміни в медикаментозному лікуванні Джина Сіммонса.

Тим часом колишній гітарист гурту Ейс Фрейлі оголосив про скасування своїх виступів восени цього року через хронічні проблеми зі здоров’ям. У листопаді ж Kiss планують зібратися в Лас-Вегасі на святковому заході KissS Kruise: Land-Locked in Vegas, присвяченому 50-річчю колективу.

Джин Сіммонс (справжнє ім’я – Хаїм Вітц) народився 25 серпня 1949 року в Ізраїлі. У дитинстві переїхав до США, де став одним із найвідоміших рок-музикантів світу. Разом із Полом Стенлі у 1973 році створив гурт Kiss, що прославився своїм гримом, сценічними шоу та хітами, зокрема, I Was Made for Lovin’ You, Detroit Rock City і Rock and Roll All Nite.

Джин виступає під сценічним псевдонімом The Demon, пускаючи з рота штучну кров, дихаючи вогнем і висовуючи язик. Окрім музики, Сіммонс також відомий як актор, продюсер і бізнесмен.

Джин Сіммонс в сценічному образі фото: Instagram/genesimmons

