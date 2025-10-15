В Нью-Йорку помер легендарний співак. Джамала відреагувала

D’Angelo – був одним із найвідоміших голосів R&B музики

У вівторок, 14 жовтня, після тривалої боротьби з онкологією помер американський співак, композитор і продюсер D’Angelo (справжнє ім’я – Майкл Юджин Арчер). Йому було лише 51 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hollywood Reporter.

Трагедію підтвердила його родина у заяві, опублікованій через офіційного представника артиста. «Наше серце розбите, ми втратили не лише геніального музиканта, але й сина, батька, брата і справжнього друга. Його музика житиме вічно», – йдеться у зверненні близьких D’Angelo.

Чотириразовий лауреат премії «Ґреммі» помер після тривалої боротьби з раком підшлункової залози. Хворобу він приховував від широкої публіки, продовжуючи працювати над новим матеріалом і зрідка з’являючись на публіці. Востаннє D’Angelo бачили у червні цього року, коли він скасував участь у фестивалі Roots Picnic через «неочікувані медичні ускладнення». За інформацією джерел американських медіа, останні місяці артист провів у госпісі поруч із родиною. Втім, пішов з життя D’Angelo у своєму будинку в Нью-Йорку.

D’Angelo вважають одним із головних творців і обличчям руху neo-soul, який наприкінці 1990-х об’єднав фанк, джаз, R&B у нову форму звучання. Артист надихнув ціле покоління музикантів, зокрема, Алішу Кіз, Емі Вайнгауз (померла 2011-го), John Legend, The Weeknd. В мережі смерть D’Angelo називають «кінцем епохи справжнього соулу».

Поціновувачкою творчості D’Angelo є й переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 Джамала. у своєму Instagram вона присвятила американському виконавцю сторіз, в якій написала: «Спочивай з миром».

