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Чернігів знеструмлено після атаки РФ: електротранспорт зупинився

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Чернігів знеструмлено після атаки РФ: електротранспорт зупинився
Російські війська завдали удару по південній частині міста
фото: Чернігівська міська рада (ілюстративне)

В місті призупинили рух тролейбусів через атаку РФ

Чернігів повністю залишився без електропостачання. Через знеструмлення міста призупинили рух електричного громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівську міську раду.

За повідомленням пресслужби міськради, станом на 7 листопада 7:21 Чернігів був повністю знеструмлений.

О 7:25 міська рада поінформувала, що через відсутність електропостачання рух електричного громадського транспорту в місті призупинили. Інформації про терміни відновлення його роботи поки немає.

Напередодні АТ «Чернігівобленерго» повідомляло про пошкодження важливого енергетичного об’єкта в Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки. Енергетики зазначили, що розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Компанія також попереджала про складний стан енергетичної системи та можливі проблеми з якістю напруги після відновлення живлення.  

Російські удари по енергетичній інфраструктурі спричинили нові знеструмлення і в інших регіонах. За інформацією Міністерства енергетики, 6 листопада без електропостачання залишилися частина споживачів у семи областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській. Найскладнішою тоді була ситуація у столичному регіоні.

Нагадаємо, 6 листопада «Главком» повідомляв, що російські атаки спричинили нові знеструмлення у семи областях України. Енергетики продовжували аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяла безпекова ситуація.

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Теги: Чернігів відключення світла електротранспорт електроенергія

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