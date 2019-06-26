Оля Цибульская не пойдет в нардепы: Я люблю свое ремесло. Меня вы в списках на выборах не увидите



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Оля Цибульская

Популярная ведущая и певица сделала неожиданное заявление

Известная певица и ведущая Ольга Цибульская рассказала фанатам о том, собирается ли она участвовать во внеочередных парламентских выборах. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

«Столько артистов рвануло в политику, что я тоже хочу сделать официальное заявление. Меня вы в списках на выборах не увидите точно. Я люблю сцену и это мое ремесло, без которого я не я. Очень радуюсь, когда читаю названия артистических партий. Есть в этих названиях что-то романтическое и творческое. А вот если бы политики рванули на сцену. Интересно, как бы они называли свои песни? Есть идеи? Делитесь! Поржем!» – написала артистка на своей странице.

Пользователи соцсетей с радостью откликнулись и написали свои варианты названий композиций для украинских нарлепов.

Стоит отметить, что после победы украинского шоумена Владимира Зеленского в президентских выборах, многие отечественные звезды заявили о своих политических амбициях. Среди тех кто уже подтвердил свое участие в парламентских выборах оказались: Виктор Павлик, Сергей Притула и Святослав Вакарчук. Ранее ходили слухи, что в нардепы пойлет и Олег Винник, но позже артист опроверг эту информацию.